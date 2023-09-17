Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на Алтае

Участниками аварии стали жители Омской и Кемеровской областей

17 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.

ДТП случилось 15 сентября около 10:55 в Майминском районе.

По данным ведомства, 25-летний житель Омской области ехал на Honda Freed со стороны "Бирюзовой Катуни" в направлении Чуйского тракта. Однако на перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу имеющей преимущество машине Kia JD, за рулем которой находилась 27-летняя жительница Кузбасса.

"В результате ДТП был госпитализирован 6-летний мальчик из Honda Freed. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 32-летней пассажирке Honda Freed, жительнице Омской области, а также водителю и 26-летней пассажирке автомобиля Kia JD, жительнице Кемеровской области", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя Honda завели административное расследование.