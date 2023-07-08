Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в алтайской столице

Один из водителей проехал на красный

08 июля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 6 июля около 17:11 в районе дома № 56 по проспекту Коммунистическому. 43-летний водитель Toyota Camry проскочил на красный сигнал светофора и столкнулся с "Ладой-212140" под управлением 49-летнего мужчины.

"В результате ДТП в республиканскую больницу был госпитализирован водитель иномарки. Кроме того, за медицинской помощью обращались пассажиры "Лады": 34-летний и 56-летняя жители Майминского района, а также 14-летняя горожанка. Госпитализация им не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя Toyota возбудили административное расследование по статьям о проезде на запрещающий сигнал светофора и нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.