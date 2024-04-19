Четыре человека, включая ребенка, погибли в ДТП в Алтайском крае за один день
За сутки 18 апреля сотрудники Госавтоинспекции выявили 823 нарушения ПДД РФ
19 апреля 2024, 21:45, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru
Семь ДТП произошло в Алтайском крае за сутки 18 апреля. Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, в них погибли три взрослых и ребенок.
Пострадали шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних. Основными причинами ДТП стали нарушение правил расположения на проезжей части, несоблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами, пассажирами, а также несоответствие скорости условиям на дорожном полотне.
За сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 823 нарушения ПДД РФ. 12 водителей управляли автомобилем с признаками опьянения, шестеро из них совершили правонарушение повторно.
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