Четыре мощные вспышки на Солнце спровоцировали нарушения в радиосвязи

Пока на планете продолжает бушевать магнитная буря от прошлой вспышки, которая случилась 8 июня

10 июня 2024, 21:58, ИА Амител

Фото: Лаборатория солнечной астрономии РАН

10 июня ученые зафиксировали три средние и одну мощную вспышку на поверхности Солнца. Как сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на ТАСС, выброс энергии спровоцировал нарушения коротковолновой радиосвязи.

Так, около 09:00 по мск зафиксировали первую вспышку – рентгеновский диапазон составил М3.3. В 13:00 мск зафиксировали еще одну волну солнечной активности, которая относится к среднему классу М2.2. Следующая была уже через час. Диапазон – М5.3.

Кроме того, на Солнце зарегистрировали одну мощную вспышку класса X1.5. Вместе с тем в Лаборатории солнечной астрономии РАН заявили, что она не заденет Землю. Пока на планете продолжает бушевать магнитная буря от прошлой вспышки, которая случилась 8 июня.