НОВОСТИПроисшествия

Четырех экс-полицейских задержали за содействие нелегальным мигрантам в Москве

Бывшие силовики систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе нелегальных мигрантов, прибывающих в Россию

17 мая 2024, 21:46, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Москве задержали бывшего сотрудника столичного управления по вопросам миграции. Об этом в пятницу, 17 мая, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По информации следователей, силовик и три его сообщника из числа бывших сотрудников правоохранительных органов систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе нелегальных мигрантов, прибывающих в Россию. За свое содействие организации нелегальной миграции силовики с января 2022-го по декабрь 2023 года получили свыше 20 миллионов рублей.

Трех обвиняемых поместили под стражу. Еще одного избрание меры пресечения лишь ожидает.

Кроме того, силовики провели обыск на одном из строительных объектов, в ходе которого выявлено 27 нелегальных мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации. Правоохранительные органы примут меры по их выдворению.

Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

19:30:12 18-05-2024

Почему сразу не расстреляли??? Это же вредители, тем более в военное время.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:33 19-05-2024

Гость (19:30:12 18-05-2024) Почему сразу не расстреляли??? Это же вредители, тем более в... Тогда придется расстрелять подавляющее большинство чиновников и пр, властьимущих с их шестерками.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров