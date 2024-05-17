Четырех экс-полицейских задержали за содействие нелегальным мигрантам в Москве

Бывшие силовики систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе нелегальных мигрантов, прибывающих в Россию

17 мая 2024, 21:46, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Москве задержали бывшего сотрудника столичного управления по вопросам миграции. Об этом в пятницу, 17 мая, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По информации следователей, силовик и три его сообщника из числа бывших сотрудников правоохранительных органов систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе нелегальных мигрантов, прибывающих в Россию. За свое содействие организации нелегальной миграции силовики с января 2022-го по декабрь 2023 года получили свыше 20 миллионов рублей.

Трех обвиняемых поместили под стражу. Еще одного избрание меры пресечения лишь ожидает.

Кроме того, силовики провели обыск на одном из строительных объектов, в ходе которого выявлено 27 нелегальных мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации. Правоохранительные органы примут меры по их выдворению.