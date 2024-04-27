Четырех экс-сотрудников Бийского ДСУ осудили за разглашение государственной тайны

В числе осужденных бывший начальник предприятия и исполняющий обязанности руководителя

27 апреля 2024, 09:55, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Алтайский краевой суд признал четырех бывших сотрудников Юго-Восточного дорожно-строительного управления виновными в разглашении гостайны, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. Все они приговорены к разным срокам наказания, в том числе связанным с лишением свободы.

"Следствием и судом установлено, что должностные лица разгласили секретную информацию, которой они владели в связи с исполнением должностных обязанностей, лицам, не имеющим к ней соответствующего допуска", – сообщает ФСБ.

Как уточнил источник amic.ru в краевом суде, год в колонии общего режима предстоит провести бывшему инженеру отдела торгов Топчиеву С.С. По два года условно получили бывший начальник государственного унитарного предприятия Степин М.В. и исполняющий обязанности начальника Осипов Р.Ю. Также на скамье подсудимых оказался экс-начальник отдела материально-технического снабжения, маркетинга и торгов Андросов А.В. Его суд приговорил к лишению свободы условно на один год и четыре месяца.