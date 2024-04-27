Четырех экс-сотрудников Бийского ДСУ осудили за разглашение государственной тайны
В числе осужденных бывший начальник предприятия и исполняющий обязанности руководителя
27 апреля 2024, 09:55, ИА Амител
Алтайский краевой суд признал четырех бывших сотрудников Юго-Восточного дорожно-строительного управления виновными в разглашении гостайны, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. Все они приговорены к разным срокам наказания, в том числе связанным с лишением свободы.
"Следствием и судом установлено, что должностные лица разгласили секретную информацию, которой они владели в связи с исполнением должностных обязанностей, лицам, не имеющим к ней соответствующего допуска", – сообщает ФСБ.
Как уточнил источник amic.ru в краевом суде, год в колонии общего режима предстоит провести бывшему инженеру отдела торгов Топчиеву С.С. По два года условно получили бывший начальник государственного унитарного предприятия Степин М.В. и исполняющий обязанности начальника Осипов Р.Ю. Также на скамье подсудимых оказался экс-начальник отдела материально-технического снабжения, маркетинга и торгов Андросов А.В. Его суд приговорил к лишению свободы условно на один год и четыре месяца.
"Все эти люди – фигуранты другого уголовного дела. В ходе его расследования был установлен факт разглашения гостайны. Приговор в законную силу еще не вступил", – сообщил источник.
09:59:40 27-04-2024
Походу они и Кеннеди убили ...
10:28:31 27-04-2024
Гость (09:59:40 27-04-2024) Походу они и Кеннеди убили ...... Скорей всего они рассказали про секретную дорогу к дачи кокой то вельможи. А что еще дорожники могут знать?
10:48:37 27-04-2024
Гость (10:28:31 27-04-2024) Скорей всего они рассказали про секретную дорогу к дачи коко... Про дорогу к Полю чудес, не иначе.
10:35:47 27-04-2024
Молчание золото, молчание свято, молчание ккк неразорвавшаяся граната.
12:36:27 27-04-2024
Гость (10:35:47 27-04-2024) Молчание золото, молчание свято, молчание ккк неразорвавшая... Молчание- золото. Пока за него не стали платить.
11:42:00 27-04-2024
Как интересно!
11:52:25 27-04-2024
Ну если осудили начальника отдела торгов, то инфа про торги. Что ещё секретногго он может знать?