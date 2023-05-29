Склад будет закрытым, с бытовыми помещениями и антресольным этажом

29 мая 2023, 09:35, ИА Амител



















Проект на ул. Власихинской, 137 / Фото: Владимир Золотов

Большое здание склада с административными помещениями запроектировали на ул. Власихинской, 137. Изначально инвестор планировал сделать на площадке открытые площадки для хранения строительных материалов, однако это решение год назад градсовет отклонил. Согласно документам на землю, на территории должно быть капитальное строение.

Запроектированное здание имеет площадь 1,5 тыс. квадратных метров. На первом этаже архитектор Владимир Золотов разместил закрытый склад для арматуры, санузлы, техпомещения. На остальных, включая антресольный этаж, расположены бытовые помещения. У здания будет два входа.

"Так как на градсовете (в апреле 2022 года, когда впервые рассматривали площадку, – прим. ред.) сказали о том, на участке должно быть здание акцентное, эти акценты выполнены на обоих углах. Фасады симметричные. Композиция предполагает в дальнейшем на углах какие-то более выразительные объемы. Центральный фасад – вентилируемый, задний – сэндвич-панели. Некоторые элементы выполнены под дерево", – сказал Владимир Золотов на градсовете 25 мая.

Проект на ул. Власихинской, 137 / Фото: Владимир Золотов

Также на участке 2,38 га появятся две площадки для открытого хранения материалов, контейнеры для мусора, парковка на 44 машино-места, благоустройство и озеленение. В будущем площадку огородят прозрачным, не глухим забором.

"Сложность участка заключается в большом перепаде – около 1,8 м. Основной въезд на территорию предусмотрен с ул. Сухой Лог. Ещё два въезда с южного направления", – отметил Владимир Золотов.

Также, по его словам, территория в будущем получит развитие, поэтому на участке оставили место ещё для одного здания. Так как у комиссии практически не возникло вопросов к проекту, его утвердили.

История участка

В 2020 году на ул. Власихинской, 137, планировали возвести логистический центр, однако в 2021-м из-за экономических сложностей (во многом объясняемых пандемией коронавируса) инвестор от этой идеи отказался.

В апреле 2022 года на градсовете было заявлено, что на площадке возведут четыре отдельно стоящих открытых склада. Их общая площадь – 4,8 тыс. квадратных метров. Однако члены комиссии обратили внимание на юридические несоответствия: на площадку выдан ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), но его чиновники предоставляют, только если на территории запланированы объекты капитального строительства. В результате идею отклонили.