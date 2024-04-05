Губернатора Мурманской области ударили ножом в живот — он в тяжелом состоянии

Нападавшего задержали

05 апреля 2024, 07:15, ИА Амител

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис / Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вечером 4 апреля подвергся нападению. После встречи с жителями города Апатиты у выхода из ДК к нему подбежал неизвестный и ударил его ножом в живот, пишет РИА Новости.

Как сообщили в областном СК, злоумышленника задержали — им оказался местный житель. "В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен", — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас правоохранители выясняют мотивы преступника.

Чибис тем временем был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Ему сделали операцию и сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Главврач медучреждения отметил, что губернатору "очень повезло, что у него не задета аорта".