НОВОСТИОбщество

Чиновница на претензии из-за мусора заявила, что "за всеми свиньями не наубираешься"

После шквала критики женщина заявила, что "ее не так поняли"

18 августа 2023, 15:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Курской области разгорелся скандал после ответов в соцсети местной чиновницы на жалобы на то, что не вывозят мусор с территории дворов, пишут "Плохие новости 18+".

В одном из пабликов Курчатова жители написали, что в городе плохие дороги и попросили навести порядок в замусоренных дворах.

"За всеми свиньями не наубираешься", - ответила замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Мальцева.

Также она написала, что в городе живет "зажравшийся народ", который "ко всему докопается".

После шквала критики чиновница заявила, что "ее не так поняли".

"Конечно, передернуто! Сказано в общем, а не конкретно к жителям города! Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла", - указала она.

Женщину уволили после скандальной публикации / Фото: Bfm.ru

Чиновница из Петрозаводска объяснила, почему она оскорбила жителей города

В мэрии отметили, что подобный инцидент стал первым случаем в их практике
НОВОСТИОбщество
чиновники забавные истории скандалы мусор

Комментарии 3

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ВВП

15:46:03 18-08-2023

Господа и быдло, новые реалии(

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Гость

19:55:25 18-08-2023

ВВП (15:46:03 18-08-2023) Господа и быдло, новые реалии(... Достаточно в лес зайти у Змеиногорского в городской черте и посмотреть. Мусорят там явно не чиновники.

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Гость

16:06:41 18-08-2023

Ну есть проблема не вывоза мусора. А есть - реально свинство населения. На том же озере, реке, где нет дворников гадят. Все приезжают на машинах, оставляют после себя горы пластика. Что в голове? Ответ - пусто.

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