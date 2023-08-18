Чиновница на претензии из-за мусора заявила, что "за всеми свиньями не наубираешься"
После шквала критики женщина заявила, что "ее не так поняли"
18 августа 2023, 15:39, ИА Амител
В Курской области разгорелся скандал после ответов в соцсети местной чиновницы на жалобы на то, что не вывозят мусор с территории дворов, пишут "Плохие новости 18+".
В одном из пабликов Курчатова жители написали, что в городе плохие дороги и попросили навести порядок в замусоренных дворах.
"За всеми свиньями не наубираешься", - ответила замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Мальцева.
Также она написала, что в городе живет "зажравшийся народ", который "ко всему докопается".
После шквала критики чиновница заявила, что "ее не так поняли".
"Конечно, передернуто! Сказано в общем, а не конкретно к жителям города! Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла", - указала она.
15:46:03 18-08-2023
Господа и быдло, новые реалии(
19:55:25 18-08-2023
ВВП (15:46:03 18-08-2023) Господа и быдло, новые реалии(... Достаточно в лес зайти у Змеиногорского в городской черте и посмотреть. Мусорят там явно не чиновники.
16:06:41 18-08-2023
Ну есть проблема не вывоза мусора. А есть - реально свинство населения. На том же озере, реке, где нет дворников гадят. Все приезжают на машинах, оставляют после себя горы пластика. Что в голове? Ответ - пусто.