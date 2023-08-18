Чиновница на претензии из-за мусора заявила, что "за всеми свиньями не наубираешься"

После шквала критики женщина заявила, что "ее не так поняли"

18 августа 2023, 15:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Курской области разгорелся скандал после ответов в соцсети местной чиновницы на жалобы на то, что не вывозят мусор с территории дворов, пишут "Плохие новости 18+".

В одном из пабликов Курчатова жители написали, что в городе плохие дороги и попросили навести порядок в замусоренных дворах.

"За всеми свиньями не наубираешься", - ответила замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Мальцева.

Также она написала, что в городе живет "зажравшийся народ", который "ко всему докопается".

После шквала критики чиновница заявила, что "ее не так поняли".