Чиновник рассказал, зачем в мэрии Барнаула появился новый комитет
Теперь дорогами и благоустройством будут заниматься разные комитеты
25 августа 2023, 12:15, Александра Черданцева
Два вместо одного - депутаты Барнаульской гордумы поддержали разделение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на два. С таким предложение на заседании в пятницу, 25 августа выступил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
Зачем поделили комитет?
Затем, что у него была большая зона ответственности, в том числе развитие и содержание:
- улично-дорожной сети,
- общественных территорий,
- лесов,
- инженерной инфраструктуры,
- общественного транспорта,
- экологической безопасности.
Именно это "крыло" администрации курирует реализацию масштабных проектов "Безопасные качественные дороги", "Формирование современной городской среды", "Жилье", "Развитие транспортной системы Алтайского края". Также комитет координирует работу пяти подведомственных учреждений, где работает около 3 тыс. человек.
Да и средства комитет получал большие - в 2022 и 2023 годах по 5 млрд рублей.
И какие это будут комитеты?
Теперь их будет два:
- Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Он будет заниматься, понятное дело, дорогами и транспортом.
- Комитет по благоустройству. Он будет курировать санитарную очистку города, озеленение и охрану окружающей среды, городские лес, вопросы обращению с бездомными животными.
Сейчас в структуре мэрии действует более 20 комитетов: по строительству, архитектуре и развитию; по земельным ресурсам и землеустройству по управлению муниципальной собственностью; общественных связей и безопасности; по кадрам и муниципальной службе; экономического развития и инвестиционной деятельности; по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; муниципального заказа; информатизации; по энергоресурсам и газификации; по финансам, налоговой и кредитной политике; ЖКХ; по образованию; по социальной поддержке населения; по культуре; по физической культуре и спорту; информационной политики; по делам молодёжи; правовой комитет; организационно-контрольный комитет. А также управление единого заказчика в сфере капстроительства; административно-хозяйственное управление; архивный отдел; отдел по развитию туризма; отдел мобилизационной работы; управление по делам ГОЧС и отдел по охране окружающей среды.
12:20:26 25-08-2023
Как это "зачем новый комитет"? А как же принципы, изложенные в "Законах Паркинсона" о том, с какой целью и почему разрастается бюрократический аппарат. Там про это предельно ясно расписано.
12:32:25 25-08-2023
Гость (12:20:26 25-08-2023) Как это "зачем новый комитет"? А как же принципы, изложенные... Чиновники плодятся и множатся!
12:41:38 25-08-2023
Чиновники плодятся и множатся!... то же хотелось написать.. подрастают дети..внуки)))
12:21:53 25-08-2023
Бюрократия растет, идём своим путем.
12:32:40 25-08-2023
Гость (12:21:53 25-08-2023) Бюрократия растет, идём своим путем.... Печально!
12:28:44 25-08-2023
Т.е. теперь вообще фиг найдешь отвечающего..
12:48:24 25-08-2023
Если возглавит комитет толковый человек, для города будет только лучше. Взяли бы со стороны...не бюрократа и чиновника.
13:20:11 25-08-2023
Гость (12:48:24 25-08-2023) Если возглавит комитет толковый человек, для города будет то... Ага, щазззззззззз. Разве такое возможно???
13:42:15 25-08-2023
Гость (13:20:11 25-08-2023) Ага, щазззззззззз. Разве такое возможно???... Взять любого производственника-результат будет вразы лучше,чем...Почему бы не попробовать? А так делить комитеты, действительно, можно бесконечно и безрезультатно.
12:51:09 25-08-2023
Чиновников надо сокращать процентов на 20. Особенно в нашем нищем регионе. Их и так уже больше чем рабочих, а они ничего не производят. Пенсионеров сократили а чиновников увеличивают. Страна парадоксов!?!?!?
13:46:24 25-08-2023
Александр (12:51:09 25-08-2023) Чиновников надо сокращать процентов на 20. Особенно в нашем ... Звездеть - не мешки ворочать, конечно. В Алтайском крае количество занятых в производстве, с/х, строительстве - 362,3 тыс. человек. Это без торговли, перевозок, финансов и т.п. А чиновников, включая силовые структуры - 67,3 тыс. человек.
12:54:05 25-08-2023
Советую комитет по благоустройству разделить еще на несколько: комитет по зеленым насаждениям, комитет по малым архитектурным формам, комитет по покрытию тротуаров, комитет по планированию стратегического развития зеленых насаждений, комитет по перспективному развитию тротуаров , комитет по обеспечению зелеными насаждениями комитета по зеленым насаждениям...
13:03:13 25-08-2023
гость (12:54:05 25-08-2023) Советую комитет по благоустройству разделить еще на нескольк... Вы зачем им подсказываете??? Они ведь и впрямь разделят и понасоздают новых комитетов!!!
14:27:10 25-08-2023
Гость (13:03:13 25-08-2023) Вы зачем им подсказываете??? Они ведь и впрямь разделят и по... Скажут: по многочисленным просьбам горожан.
13:42:31 25-08-2023
гость (12:54:05 25-08-2023) Советую комитет по благоустройству разделить еще на нескольк... Комитет по комитетам, а также реестр комитетов!
14:44:38 25-08-2023
Гость (13:42:31 25-08-2023) Комитет по комитетам, а также реестр комитетов!... есть такой комитет по комитетам -Организационно-контрольный комитет . реестр также имеется. зайдите на сайт города, сами увидите
13:50:50 25-08-2023
а на самом деле все верно и давно пора
14:02:26 25-08-2023
Уже совсем страх потеряли. В нашем нищем крае, а это можно как то опротестовать? Люди давайте 10 сентября выйдем на улицы против политики наших бюрократов.
14:36:22 25-08-2023
с пониманием отнеслись к этой новости, любимая партия и администрация все делает для нас, для улучшения нашей жизни, а плохие комменты пишут пособники и люди ,которые тормозят наше развитие и мирную жизнь
15:27:25 25-08-2023
Надеюсь, новый комитет по дорогам и транспорту всерьёз возьмется за работу. Ведь плохая организация ОТ, превращение общественного транспорта в зону некомфорта приводит к увеличению числа автовладельцев, что в конечном итоге создает проблему пробок на дорогах, необходимость строительства новых, расширения старых, рубке деревьев, уничтожению леса. Вот сейчас в городе «мешают» трамваи. Но смотрите, в трамвае едут 100 человек. Убрать рельсы, 50 пересядут на автобусы, а 50 купят личные автомобили, и их потом снова не загнать в трамваи-троллейбусы. Потому что в своем автомобиле тебя не оскорбят кондуктор или водитель, не нападут, не изобьют, как происходит в Барнауле. Заправиться всюду можно по безналу, ещё и кэшбек от банка получишь. А в ОТ поныне не решена проблема безналичной оплаты, хотя городской комитет просто должен включить в контракт обязательным условием такую опцию. На своем автомобиле в 20 ч. вечера можно уехать в любую часть города, улицы довольно свободны, в то время как ОТ установил свой комендантский час для населения и люди не имеют возможности добраться до дома, сходить вечером в театр или кино. Успехов в работе комитету!
17:31:02 25-08-2023
Гость (15:27:25 25-08-2023) Надеюсь, новый комитет по дорогам и транспорту всерьёз возьм... Меня радует, что разделили разные по функциям комитеты, как когда-то, до 2011года. Теперь будет с кого спросить.
18:33:06 25-08-2023
Гость (17:31:02 25-08-2023) Меня радует, что разделили разные по функциям комитеты, как ... с кого и как?
18:31:32 25-08-2023
Гость (13:42:31 25-08-2023) Комитет по комитетам, а также реестр комитетов!... комитет по пакету с пакетами
22:34:43 25-08-2023
А что теперь со связью или связь не нужна?