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Чиновник рассказал, зачем в мэрии Барнаула появился новый комитет

Теперь дорогами и благоустройством будут заниматься разные комитеты

25 августа 2023, 12:15, Александра Черданцева

Администрация Барнаула / Фото: Amic.ru
Администрация Барнаула / Фото: Amic.ru

Два вместо одного - депутаты Барнаульской гордумы поддержали разделение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на два. С таким предложение на заседании в пятницу, 25 августа выступил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Зачем поделили комитет?

Затем, что у него была большая зона ответственности, в том числе развитие и содержание:

  • улично-дорожной сети,
  • общественных территорий,
  • лесов,
  • инженерной инфраструктуры,
  • общественного транспорта,
  • экологической безопасности.

Именно это "крыло" администрации курирует реализацию масштабных проектов "Безопасные качественные дороги", "Формирование современной городской среды", "Жилье", "Развитие транспортной системы Алтайского края". Также комитет координирует работу пяти подведомственных учреждений, где работает около 3 тыс. человек.

Да и средства комитет получал большие - в 2022 и 2023 годах по 5 млрд рублей.

И какие это будут комитеты?

Теперь их будет два: 

  1. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Он будет заниматься, понятное дело, дорогами и транспортом.
  2. Комитет по благоустройству. Он будет курировать санитарную очистку города, озеленение и охрану окружающей среды, городские лес, вопросы обращению с бездомными животными.

Сейчас в структуре мэрии действует более 20 комитетов: по строительству, архитектуре и развитию; по земельным ресурсам и землеустройству по управлению муниципальной собственностью; общественных связей и безопасности; по кадрам и муниципальной службе; экономического развития и инвестиционной деятельности; по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; муниципального заказа; информатизации; по энергоресурсам и газификации; по финансам, налоговой и кредитной политике; ЖКХ; по образованию; по социальной поддержке населения; по культуре; по физической культуре и спорту; информационной политики; по делам молодёжи; правовой комитет; организационно-контрольный комитет. А также управление единого заказчика в сфере капстроительства; административно-хозяйственное управление; архивный отдел; отдел по развитию туризма; отдел мобилизационной работы; управление по делам ГОЧС и отдел по охране окружающей среды.

Барнаул чиновники Дороги Благоустройство

Комментарии 24

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Гость

12:20:26 25-08-2023

Как это "зачем новый комитет"? А как же принципы, изложенные в "Законах Паркинсона" о том, с какой целью и почему разрастается бюрократический аппарат. Там про это предельно ясно расписано.

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Гость

12:32:25 25-08-2023

Гость (12:20:26 25-08-2023) Как это "зачем новый комитет"? А как же принципы, изложенные... Чиновники плодятся и множатся!

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Гость

12:41:38 25-08-2023

Чиновники плодятся и множатся!... то же хотелось написать.. подрастают дети..внуки)))

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Гость

12:21:53 25-08-2023

Бюрократия растет, идём своим путем.

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Гость

12:32:40 25-08-2023

Гость (12:21:53 25-08-2023) Бюрократия растет, идём своим путем.... Печально!

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Гость

12:28:44 25-08-2023

Т.е. теперь вообще фиг найдешь отвечающего..

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Гость

12:48:24 25-08-2023

Если возглавит комитет толковый человек, для города будет только лучше. Взяли бы со стороны...не бюрократа и чиновника.

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Гость

13:20:11 25-08-2023

Гость (12:48:24 25-08-2023) Если возглавит комитет толковый человек, для города будет то... Ага, щазззззззззз. Разве такое возможно???

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Гость

13:42:15 25-08-2023

Гость (13:20:11 25-08-2023) Ага, щазззззззззз. Разве такое возможно???... Взять любого производственника-результат будет вразы лучше,чем...Почему бы не попробовать? А так делить комитеты, действительно, можно бесконечно и безрезультатно.

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Александр

12:51:09 25-08-2023

Чиновников надо сокращать процентов на 20. Особенно в нашем нищем регионе. Их и так уже больше чем рабочих, а они ничего не производят. Пенсионеров сократили а чиновников увеличивают. Страна парадоксов!?!?!?

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Димитрий

13:46:24 25-08-2023

Александр (12:51:09 25-08-2023) Чиновников надо сокращать процентов на 20. Особенно в нашем ... Звездеть - не мешки ворочать, конечно. В Алтайском крае количество занятых в производстве, с/х, строительстве - 362,3 тыс. человек. Это без торговли, перевозок, финансов и т.п. А чиновников, включая силовые структуры - 67,3 тыс. человек.

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гость

12:54:05 25-08-2023

Советую комитет по благоустройству разделить еще на несколько: комитет по зеленым насаждениям, комитет по малым архитектурным формам, комитет по покрытию тротуаров, комитет по планированию стратегического развития зеленых насаждений, комитет по перспективному развитию тротуаров , комитет по обеспечению зелеными насаждениями комитета по зеленым насаждениям...

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Гость

13:03:13 25-08-2023

гость (12:54:05 25-08-2023) Советую комитет по благоустройству разделить еще на нескольк... Вы зачем им подсказываете??? Они ведь и впрямь разделят и понасоздают новых комитетов!!!

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Гость

14:27:10 25-08-2023

Гость (13:03:13 25-08-2023) Вы зачем им подсказываете??? Они ведь и впрямь разделят и по... Скажут: по многочисленным просьбам горожан.

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Гость

13:42:31 25-08-2023

гость (12:54:05 25-08-2023) Советую комитет по благоустройству разделить еще на нескольк... Комитет по комитетам, а также реестр комитетов!

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Гость

14:44:38 25-08-2023

Гость (13:42:31 25-08-2023) Комитет по комитетам, а также реестр комитетов!... есть такой комитет по комитетам -Организационно-контрольный комитет . реестр также имеется. зайдите на сайт города, сами увидите

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Урбаниздко

13:50:50 25-08-2023

а на самом деле все верно и давно пора

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Гость

14:02:26 25-08-2023

Уже совсем страх потеряли. В нашем нищем крае, а это можно как то опротестовать? Люди давайте 10 сентября выйдем на улицы против политики наших бюрократов.

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Гость

14:36:22 25-08-2023

с пониманием отнеслись к этой новости, любимая партия и администрация все делает для нас, для улучшения нашей жизни, а плохие комменты пишут пособники и люди ,которые тормозят наше развитие и мирную жизнь

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Гость

15:27:25 25-08-2023

Надеюсь, новый комитет по дорогам и транспорту всерьёз возьмется за работу. Ведь плохая организация ОТ, превращение общественного транспорта в зону некомфорта приводит к увеличению числа автовладельцев, что в конечном итоге создает проблему пробок на дорогах, необходимость строительства новых, расширения старых, рубке деревьев, уничтожению леса. Вот сейчас в городе «мешают» трамваи. Но смотрите, в трамвае едут 100 человек. Убрать рельсы, 50 пересядут на автобусы, а 50 купят личные автомобили, и их потом снова не загнать в трамваи-троллейбусы. Потому что в своем автомобиле тебя не оскорбят кондуктор или водитель, не нападут, не изобьют, как происходит в Барнауле. Заправиться всюду можно по безналу, ещё и кэшбек от банка получишь. А в ОТ поныне не решена проблема безналичной оплаты, хотя городской комитет просто должен включить в контракт обязательным условием такую опцию. На своем автомобиле в 20 ч. вечера можно уехать в любую часть города, улицы довольно свободны, в то время как ОТ установил свой комендантский час для населения и люди не имеют возможности добраться до дома, сходить вечером в театр или кино. Успехов в работе комитету!

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Гость

17:31:02 25-08-2023

Гость (15:27:25 25-08-2023) Надеюсь, новый комитет по дорогам и транспорту всерьёз возьм... Меня радует, что разделили разные по функциям комитеты, как когда-то, до 2011года. Теперь будет с кого спросить.

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Гость

18:33:06 25-08-2023

Гость (17:31:02 25-08-2023) Меня радует, что разделили разные по функциям комитеты, как ... с кого и как?

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Гость

18:31:32 25-08-2023

Гость (13:42:31 25-08-2023) Комитет по комитетам, а также реестр комитетов!... комитет по пакету с пакетами

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Гость

22:34:43 25-08-2023

А что теперь со связью или связь не нужна?

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