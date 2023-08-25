Чиновник рассказал, зачем в мэрии Барнаула появился новый комитет

Теперь дорогами и благоустройством будут заниматься разные комитеты

25 августа 2023, 12:15, Александра Черданцева

Администрация Барнаула / Фото: Amic.ru

Два вместо одного - депутаты Барнаульской гордумы поддержали разделение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на два. С таким предложение на заседании в пятницу, 25 августа выступил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Зачем поделили комитет?

Затем, что у него была большая зона ответственности, в том числе развитие и содержание:

улично-дорожной сети,

общественных территорий,

лесов,

инженерной инфраструктуры,

общественного транспорта,

экологической безопасности.

Именно это "крыло" администрации курирует реализацию масштабных проектов "Безопасные качественные дороги", "Формирование современной городской среды", "Жилье", "Развитие транспортной системы Алтайского края". Также комитет координирует работу пяти подведомственных учреждений, где работает около 3 тыс. человек.

Да и средства комитет получал большие - в 2022 и 2023 годах по 5 млрд рублей.

И какие это будут комитеты?

Теперь их будет два:

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Он будет заниматься, понятное дело, дорогами и транспортом. Комитет по благоустройству. Он будет курировать санитарную очистку города, озеленение и охрану окружающей среды, городские лес, вопросы обращению с бездомными животными.

Сейчас в структуре мэрии действует более 20 комитетов: по строительству, архитектуре и развитию; по земельным ресурсам и землеустройству по управлению муниципальной собственностью; общественных связей и безопасности; по кадрам и муниципальной службе; экономического развития и инвестиционной деятельности; по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда; муниципального заказа; информатизации; по энергоресурсам и газификации; по финансам, налоговой и кредитной политике; ЖКХ; по образованию; по социальной поддержке населения; по культуре; по физической культуре и спорту; информационной политики; по делам молодёжи; правовой комитет; организационно-контрольный комитет. А также управление единого заказчика в сфере капстроительства; административно-хозяйственное управление; архивный отдел; отдел по развитию туризма; отдел мобилизационной работы; управление по делам ГОЧС и отдел по охране окружающей среды.