Чиновника уволили после "стриптиза" в костюме голого мужчины на 8 Марта

Корпоратив устроили для работниц администрации

13 марта 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Тверской области уволили первого заместителя главы администрации Сонковского муниципального округа после видео с поздравлением женщин с 8 Марта, сообщает "МК".

Ранее в Сети появилось видео, на котором аниматор в поролоновом костюме голого мужчины танцует на корпоративе для работниц администрации.

"Почему так получилось, я спросил у первого заместителя. Конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас", – рассказал глава округа Андрей Гусев.

Заместитель заявил, что отвечал только за сбор денег на подарки. Кто организовал выступление аниматора, он не знает.