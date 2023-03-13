Чиновника уволили после "стриптиза" в костюме голого мужчины на 8 Марта
Корпоратив устроили для работниц администрации
13 марта 2023, 16:09, ИА Амител
Фото: кадр из видео
В Тверской области уволили первого заместителя главы администрации Сонковского муниципального округа после видео с поздравлением женщин с 8 Марта, сообщает "МК".
Ранее в Сети появилось видео, на котором аниматор в поролоновом костюме голого мужчины танцует на корпоративе для работниц администрации.
"Почему так получилось, я спросил у первого заместителя. Конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас", – рассказал глава округа Андрей Гусев.
Заместитель заявил, что отвечал только за сбор денег на подарки. Кто организовал выступление аниматора, он не знает.
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