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Чиновника уволили после "стриптиза" в костюме голого мужчины на 8 Марта

Корпоратив устроили для работниц администрации

13 марта 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В Тверской области уволили первого заместителя главы администрации Сонковского муниципального округа после видео с поздравлением женщин с 8 Марта, сообщает "МК".

Ранее в Сети появилось видео, на котором аниматор в поролоновом костюме голого мужчины танцует на корпоративе для работниц администрации.

"Почему так получилось, я спросил у первого заместителя. Конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас", – рассказал глава округа Андрей Гусев.

Заместитель заявил, что отвечал только за сбор денег на подарки. Кто организовал выступление аниматора, он не знает.

Комментарии 6

  • Корпоратив прошёл прекрасно * Кто стриптизером был вчера * Тот ищет новую работу * С утра
    13 марта, Гость   Ответить
  • Такими ненормальными забиты все органы власти. Потому что не народ выбирает а кучка таких же дегенератов назначает.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Какой народ такие и бояре ...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Надо запретить подобные развлечения на корпоративах других организаций. Кто там ещё в очереди? Сварщицы, монтажницы - высотницы, продавщицы и прочие тоже должны быть образцами морали и нравственности, не только чиновницы)))
    13 марта, Гость   Ответить
  • аниматор в поролоновом костюме --- так аниматор же танцевал
    14 марта, Гость   Ответить
  • А почему аниматор не там?
    14 марта, Гость   Ответить
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