Чиновники и эксперты обследовали неаварийный дом, жители которого боятся обвала крыши

Специалисты не обнаружили изменений в конструкции

18 февраля 2024, 17:53, ИА Амител

Сотрудники администрации Центрального района Барнаула вместе с экспертами оценили состояние крыши неаварийного дома на улице Чкалова, 1а. Об этом сообщает МЦУ Барнаула.

Специалисты не обнаружили изменений в конструкции. Организация заключила, что жильцам дома ничего не угрожает.

"Жителям дома будет оказана помощь в восстановлении подпорки в подъезде дома", – говорится в сообщении.

Напомним, что здание – это двухэтажный деревянный дом, построенный еще в 1958 году. В нем всего восемь квартир – в основном здесь проживают пенсионеры, однако не во всех квартирах.

Жители бьют тревогу из-за критического состояния крыши здания. Сегодня там обвалилась подпорка, которая держала потолок.