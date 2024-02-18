Чиновники и эксперты обследовали неаварийный дом, жители которого боятся обвала крыши
Специалисты не обнаружили изменений в конструкции
18 февраля 2024, 17:53, ИА Амител
Сотрудники администрации Центрального района Барнаула вместе с экспертами оценили состояние крыши неаварийного дома на улице Чкалова, 1а. Об этом сообщает МЦУ Барнаула.
Специалисты не обнаружили изменений в конструкции. Организация заключила, что жильцам дома ничего не угрожает.
"Жителям дома будет оказана помощь в восстановлении подпорки в подъезде дома", – говорится в сообщении.
Напомним, что здание – это двухэтажный деревянный дом, построенный еще в 1958 году. В нем всего восемь квартир – в основном здесь проживают пенсионеры, однако не во всех квартирах.
Жители бьют тревогу из-за критического состояния крыши здания. Сегодня там обвалилась подпорка, которая держала потолок.
18:39:55 18-02-2024
Пока не обвалится - всё хорошо!
18:57:56 18-02-2024
Критическую хотят - да пока можно выселяйте людей и срочно.Вспомните трагедию на Алексенва - Тимуровская - там просто все замяли с жертвами.Что за безолаберность - просто " зарница" какая то.
19:48:42 18-02-2024
Условия не пригодны для проживания. Это видно не вооруженным глазом.
00:18:50 19-02-2024
гость (19:48:42 18-02-2024) Условия не пригодны для проживания. Это видно не вооруженным... Ещё бы вы в этом что-то понимали, может и увидели бы не вооруженным глазом.
20:32:01 18-02-2024
Нужно провести ремонт, неужели так трудно снять дранку до перекрытия, зачем ставить подпорку, что держать штукатурку с дранкой, дурдом, все это подлежит ремонту, у меня в квартире подобная ситуация была сняли все до перекрытия, с перекрытием было все хорошо, просто отваливалась дранка со штукатуркой, никто ничего делать не хочет, подпорка будет подпирать штукатурку которая отошла.
01:38:29 19-02-2024
Гость (20:32:01 18-02-2024) Нужно провести ремонт, неужели так трудно снять дранку до пе... Там на дранке весь дом держится.
20:57:53 18-02-2024
"Жителям дома будет оказана помощь в восстановлении подпорки в подъезде дома", – говорится в сообщении. И усё.
06:31:52 19-02-2024
Короче, вот когда убьют, тогда и приходите, примем заявление.
10:01:21 19-02-2024
просто еще ни один застройщик не позарился на лакомый кусок ... как на Партизанской, людям крохи дадут по кадастровой стоимости и поедут по другим халупам
11:11:35 19-02-2024
Всегда в таких ситуациях хочется спросить проверяющих: а вы сами готовы пожить в таком доме или вам хочется оттуда побыстрее уйти? Вспоминается рассказ Зощенко про печку и комиссию...