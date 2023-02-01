Численность населения в России снизилась за год на 555 тысяч человек

По данным статистики, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское — около 36,8 миллиона

01 февраля 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Численность населения России на 1 января 2023 года составила 146 424 729 человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные итоги Росстата, по сравнению с той же датой 2022 года население страны сократилось более чем на 550 тысяч человек.

Отмечается, что данные приведены без учёта статистической информации в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По данным статистики, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское – около 36,8 миллиона.

В методологии подчёркивается, что оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения. К ним прибавляется число родившихся и приехавших на территорию страны и вычитается число умерших и выбывших.