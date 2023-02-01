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Численность населения в России снизилась за год на 555 тысяч человек

По данным статистики, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское — около 36,8 миллиона

01 февраля 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Численность населения России на 1 января 2023 года составила 146 424 729 человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные итоги Росстата, по сравнению с той же датой 2022 года население страны сократилось более чем на 550 тысяч человек.

Отмечается, что данные приведены без учёта статистической информации в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

По данным статистики, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское – около 36,8 миллиона.

В методологии подчёркивается, что оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения. К ним прибавляется число родившихся и приехавших на территорию страны и вычитается число умерших и выбывших.

Комментарии 12

  • Удивительно, что не больше, при такой то антинародной политике.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Да что стеснятся, два года минус миллион, заслуга Путина. О власти можно судить по приросту населения, это один из главных критериев.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Удивительно, что не больше- ну глупо верить нашей статистике.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • без учёта статистической информации в новых регионах России --- это плюс миллионов 5
    02 февраля, Гость   Ответить
  • И еще не понятно, учитываются ли переехавшие с Украины в Россию вынужденные переселенцы. Их оценивают миллиона в 3. И оценивают, что примерно миллион в прошлом году уехал из России, хотя гражданами России то они остались
    02 февраля, Гость   Ответить
  • С учетом того, что данные последней переписи, судя по всему, взяты с потолка - верить и этим цифрам - такое себе занятие.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • даже взятые с потолка цифры, говорят о том, что вымрем скоро и беженцы не спасут
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Да, лет через 100
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Пускать под нож легко, а выращивать и прирастать численностью нужны деньги, но есть друзья олигархи им нужны яхты, светится ФОРБСе, домики, виллы, шале по всему миру, а тут к некстати спец. операция. Какой к черту рост населения.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Прибавить надо численность получивших гражданство.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А вот в прошлом году пенсионный фонд с гордостью отчитался, что благодаря их "неусыпной заботе" у нас стало меньше на миллион пенсионеров! А тут всего-то на поллимона меньше стало (причем всех подряд)...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Это не много на самом деле, 0.3% всего. На 330 лет вперед запас есть.
    02 февраля, Гость   Ответить
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