Число ДТП с участием детей увеличилось почти на четверть в Алтайском крае

За три месяца аварии унесли жизни двух несовершеннолетних, еще 40 ребят пострадали

05 мая 2025, 14:20, ИА Амител

Ребенок в машине / Фото: unsplash.com / Anton Luzhkovsky

Резкий рост количества ДТП с участием детей фиксируется в Алтайском крае с начала 2025 года: в сравнении с первым кварталом прошлого года их произошло на 23,5% больше. Эти аварии унесли жизни двух детей и еще 40 ребят получили травмы. С наступлением тепла в регионе увеличилось и число ДТП с детьми, передвигающимися на двухколесном транспорте и электросамокатах. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Жанна Боброва.

"В этом сезоне у нас уже зарегистрировано 44 ДТП с участием водителей мототранспорта, 35 аварий с велосипедистами и еще 14 – с детьми, передвигающимися на средствах индивидуальной мобильности. Практически 75% детей – водителей мототранспорта и 7% детей-велосипедистов пострадали из-за собственной неосторожности: они нарушали правила дорожного движения", – отметила Жанна Боброва.

Для снижения числа ДТП с участием несовершеннолетних в Алтайском крае стартовала социальная кампания "Безопасность на дороге – наш выбор". Она ориентирована на детей, подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, а также их родителей. В рамках кампании в школах и других образовательных организациях будут проведены тематические беседы, также запланированы профилактические мероприятия с участием инспекторов Госавтоинспекции. Но самую значимую роль для снижения таких аварий могут сыграть родители, отмечают в ведомстве.