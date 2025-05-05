Число ДТП с участием детей увеличилось почти на четверть в Алтайском крае
За три месяца аварии унесли жизни двух несовершеннолетних, еще 40 ребят пострадали
05 мая 2025, 14:20, ИА Амител
Резкий рост количества ДТП с участием детей фиксируется в Алтайском крае с начала 2025 года: в сравнении с первым кварталом прошлого года их произошло на 23,5% больше. Эти аварии унесли жизни двух детей и еще 40 ребят получили травмы. С наступлением тепла в регионе увеличилось и число ДТП с детьми, передвигающимися на двухколесном транспорте и электросамокатах. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Жанна Боброва.
"В этом сезоне у нас уже зарегистрировано 44 ДТП с участием водителей мототранспорта, 35 аварий с велосипедистами и еще 14 – с детьми, передвигающимися на средствах индивидуальной мобильности. Практически 75% детей – водителей мототранспорта и 7% детей-велосипедистов пострадали из-за собственной неосторожности: они нарушали правила дорожного движения", – отметила Жанна Боброва.
Для снижения числа ДТП с участием несовершеннолетних в Алтайском крае стартовала социальная кампания "Безопасность на дороге – наш выбор". Она ориентирована на детей, подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, а также их родителей. В рамках кампании в школах и других образовательных организациях будут проведены тематические беседы, также запланированы профилактические мероприятия с участием инспекторов Госавтоинспекции. Но самую значимую роль для снижения таких аварий могут сыграть родители, отмечают в ведомстве.
"В первую очередь хочется обратиться к родителям, чтобы они контролировали, где проводят время их дети, участвовали в их жизни, разъясняли, как безопасно передвигаться не только по дорогам, но и пешеходным переходам. А еще рассказывать, к чему приводят нарушения ПДД, ведь в авариях несовершеннолетние получают значительный вред здоровью", – подчеркнула Жанна Боброва.
14:46:09 05-05-2025
В теплый период выкатили машины те,кто на зиму ставит их в гараж.Многие пенсионеры,ездят только на дачу.Интенсивность движения на дорогах стала больше.Это тоже один из факторов аварий.
14:46:54 05-05-2025
в моём детстве- если у тебя был велик, то ты крутой чел.
А сейчас , и самокаты и электросамокаты и велики и скутеры...
А правил движения никто из детей не знает (впрочем как и взрослые)
17:17:59 05-05-2025
Если ребенок садится за руль того, чем он не должен управлять по закону - его родителей нужно лишать родительских прав, а самого ребенка отдавать в детский дом.