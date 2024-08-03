Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 10
В больницах остаются 11 пострадавших
03 августа 2024, 10:35, ИА Амител
Обрушение дома в Нижнем Тагиле / Фото: Telegram-канал "Короче, Тагил"
Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до десяти, из-под завалов достали тела еще двух человек, пишет "Интерфакс".
Взрыв газа в пятиэтажном доме случился 1 августа, в результате чего обрушились два подъезда. Спасены 15 человек, в том числе семь детей. 11 пострадавших при этом остаются в больницах, пятеро из них в тяжелом состоянии.
Shot отмечает, что поисковые работы на месте происшествия завершены. Они продолжались почти двое суток.
Правоохранители тем временем расследуют уголовное дело по статье об оказании услуг, нарушающих требования безопасности.
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