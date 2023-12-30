НОВОСТИПроисшествия

Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 14

Пострадали больше 100 человек

30 декабря 2023, 22:13, ИА Амител

Кадр: МЧС России
Кадр: МЧС России

Число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 14 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.

"Погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 45 пострадавших.

ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря. Президенту Владимиру Путину уже доложили о произошедшем. По его поручению в город для оказания помощи пострадавшим вылетела бригада Минздрава и группа МЧС.

Происшествия Белгородская область

Комментарии 5

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Гость

23:02:39 30-12-2023

Ответ то будет?

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Гость

08:30:20 31-12-2023

Гость (23:02:39 30-12-2023) Ответ то будет?... Был уже

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Гость

11:48:16 31-12-2023

Гость (23:02:39 30-12-2023) Ответ то будет?... Волчанск, откуда производилась атака, разфигачили артиллерией еще вчера. Жаль, что не до ...

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Элен без ребят

10:09:00 31-12-2023

Товарищ Главнокомандующий, а может по Банковой жахнуть новогодним "салютом"?

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горожанка

12:29:16 31-12-2023

Бедные люди. Ужасное горе.

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