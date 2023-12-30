Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 14
Пострадали больше 100 человек
30 декабря 2023, 22:13, ИА Амител
Кадр: МЧС России
Число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 14 человек, среди них два ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.
"Погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 45 пострадавших.
ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря. Президенту Владимиру Путину уже доложили о произошедшем. По его поручению в город для оказания помощи пострадавшим вылетела бригада Минздрава и группа МЧС.
23:02:39 30-12-2023
Ответ то будет?
08:30:20 31-12-2023
Гость (23:02:39 30-12-2023) Ответ то будет?... Был уже
11:48:16 31-12-2023
Гость (23:02:39 30-12-2023) Ответ то будет?... Волчанск, откуда производилась атака, разфигачили артиллерией еще вчера. Жаль, что не до ...
10:09:00 31-12-2023
Товарищ Главнокомандующий, а может по Банковой жахнуть новогодним "салютом"?
12:29:16 31-12-2023
Бедные люди. Ужасное горе.