Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до 12

Спасатели продолжают разбирать завалы

28 сентября 2024, 15:51, ИА Амител

Место ЧП / Источник фото: МЧС России

До 12 выросло количество погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале Дагестана, еще 23 человека пострадали, сообщили в МЧС.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП.

Взрыв на АЗС произошел 27 сентября на окраине Махачкалы. Здание автозаправки оказалось разрушено, пожар также охватил техстанцию и столовую.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

28 сентября в республике объявлен день траура.