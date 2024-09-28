Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до 12
Спасатели продолжают разбирать завалы
28 сентября 2024, 15:51, ИА Амител
Место ЧП / Источник фото: МЧС России
До 12 выросло количество погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале Дагестана, еще 23 человека пострадали, сообщили в МЧС.
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП.
Взрыв на АЗС произошел 27 сентября на окраине Махачкалы. Здание автозаправки оказалось разрушено, пожар также охватил техстанцию и столовую.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
28 сентября в республике объявлен день траура.
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