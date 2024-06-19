Число самозанятых в Алтайском крае выросло почти в полтора раза

Чаще всего люди открывают свое дело в направлении "Креативные индустрии"

19 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Бизнес. Предприниматели / Фото: yanalya on Freepik

В Алтайском крае растет число самозанятых. Как сообщает Business FM Барнаул*, на начало июня зарегистрировано 120 тысяч человек с таким статусом – на 43% больше, чем год назад.

Руководитель центра поддержки предпринимательства Алтайского края Ирина Черепанова рассказала, что в последнее время люди чаще всего открывают свое дело в направлении "Креативные индустрии".

"Спецрежим самозанятого помогает предпринимателю без страха начать предпринимательскую длительность. Самозанятость в первую очередь помогает выйти из тени. Очень много самозанятых – это как раз те, кто дома делали какие-то изделия, может быть, фотографировали или оказывали какие-либо услуги. Сейчас очень многие компании заинтересованы в том, чтобы работать непосредственно с самозанятыми для оказания тех или иных услуг в качестве подрядчиков, помощников", – рассказала Черепанова.

Кроме креативной индустрии рост отмечают и в других направлениях. В сфере ремонта квартир, бытовой техники, сантехники и прочем рост самозанятых составил 16%, в сфере красоты и авто – по 12%.

* Business FM ("Бизнес ФМ")