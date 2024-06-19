Число самозанятых в Алтайском крае выросло почти в полтора раза
Чаще всего люди открывают свое дело в направлении "Креативные индустрии"
19 июня 2024, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае растет число самозанятых. Как сообщает Business FM Барнаул*, на начало июня зарегистрировано 120 тысяч человек с таким статусом – на 43% больше, чем год назад.
Руководитель центра поддержки предпринимательства Алтайского края Ирина Черепанова рассказала, что в последнее время люди чаще всего открывают свое дело в направлении "Креативные индустрии".
"Спецрежим самозанятого помогает предпринимателю без страха начать предпринимательскую длительность. Самозанятость в первую очередь помогает выйти из тени. Очень много самозанятых – это как раз те, кто дома делали какие-то изделия, может быть, фотографировали или оказывали какие-либо услуги. Сейчас очень многие компании заинтересованы в том, чтобы работать непосредственно с самозанятыми для оказания тех или иных услуг в качестве подрядчиков, помощников", – рассказала Черепанова.
Кроме креативной индустрии рост отмечают и в других направлениях. В сфере ремонта квартир, бытовой техники, сантехники и прочем рост самозанятых составил 16%, в сфере красоты и авто – по 12%.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
10:35:02 19-06-2024
"Спецрежим самозанятого" - а что, терминология норм. навевает почитать историю трудовых резервов...
10:51:08 19-06-2024
Выросло за счет таксистов, а таксисты как раз из креативной индустрии
11:08:55 19-06-2024
Гость (10:51:08 19-06-2024) Выросло за счет таксистов, а таксисты как раз из креативной ... особенно ярко креативят и индустрят в дождь и др. непогоду!
14:18:25 19-06-2024
Нашли чем гордиться! В самозанятые идут не от хорошей жизни, а потому что нечем платить пенсионные взносы. Нищий край, в котором если что и растет, так это аппетиты чиновников и цены на все про все вкупе с тарифами на ЖКХ. Рост самозанятых - это, ребята, днище!
15:03:38 19-06-2024
В самозанятые "идут" для возможности получать соцпособия на детей, никто ничего не делает в основном, формальная занятость с доходом 400-600 р. в месяц