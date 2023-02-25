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Число самозанятых в Алтайском крае за год выросло более чем в два раза

В начале 2023-го число таких налогоплательщиков составляло 68,5 тыс. человек

25 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае число самозанятых за год выросло более чем в два раза, сообщили в телеграм-канале регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Отмечается, что плательщиками налога на профессиональный доход в крае сегодня является каждый пятый из числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

"На начало 2023 года число плательщиков нового налогового режима превысило 68,5 тыс. человек, год назад их было порядка 33,8 тыс. человек", – рассказали в ведомстве.

Рост числа самозанятых, как считают в управлении, связан с привлекательностью этого налогового режима для бизнеса и высокой востребованностью ввиду его простоты.

Комментарии 4

  • Чудеса доброты от государства! Но до 2028 года)
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Идиоты! Рост числа самозанятых объясняется только одним - у людей нет денег, чтобы платить налоги и взносы, которые постоянно растут. И у очень многих сейчас вопрос стоит - либо закрывать бизнес, либо уходить в самозанятые в попытке еще немного продержаться на плаву. Если и дальше так пойдет, то весь мелкий и средний бизнес опять уйдет в тень - вот и все. Он и сегодня-то наполовину в тени, самозанятые - это лишь небольшая верхушечка...
    25 февраля, Гость   Ответить
  • 90 процентов самозанятых это снятые с учета в службе занятости безработные. Самозанятыми они становятся для получения пособий от государства. Это не микробизнес на привлекательном налоговом режиме, и региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры либо действительно идиоты, либо жульничают с отчетностью понятно для чего
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Это не микробизнес на привлекательном налоговом режиме - угу. А еще с самозанятыми можно заключить договор и не платить взносы с ФОТ) Что работодатели и делают.
    27 февраля, Гость   Ответить
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