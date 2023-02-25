Число самозанятых в Алтайском крае за год выросло более чем в два раза

В начале 2023-го число таких налогоплательщиков составляло 68,5 тыс. человек

25 февраля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае число самозанятых за год выросло более чем в два раза, сообщили в телеграм-канале регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Отмечается, что плательщиками налога на профессиональный доход в крае сегодня является каждый пятый из числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

"На начало 2023 года число плательщиков нового налогового режима превысило 68,5 тыс. человек, год назад их было порядка 33,8 тыс. человек", – рассказали в ведомстве.

Рост числа самозанятых, как считают в управлении, связан с привлекательностью этого налогового режима для бизнеса и высокой востребованностью ввиду его простоты.