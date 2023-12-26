Число сотрудников промышленности увеличилось в Алтайском крае

Эксперты отмечают, что в сфере растут зарплаты и увеличивается объем мер поддержки

26 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На 1900 сотрудников стало больше в промышленности Алтайского края. Такие цифры назвали на собрании Союза промышленников региона. Актуальную статистику привел в своем докладе его исполнительный директор Виктор Мещеряков.

"Загрузка производственных мощностей по предприятиям Алтайского края составляет 73%. Понятно, что много факторов влияет на загруженность, и, наверное, сегодня главный фактор – недостаток персонала и бывает спрос не такой, как хотелось бы предприятию и руководителю. Если смотреть, что мы за последние десять месяцев 1900 человек трудоустроили, то исходя из того, что нам надо 7-10 тысяч человек, для того чтобы загруженность нашу повысить, мы можем 4-5 лет не создавать рабочие места, а просто принимать на работу людей", – цитирует "Бизнес ФМ Барнаул" министра промышленности и энергетики края Вячеслава Химочку.

Сейчас уровень выработки алтайских предприятий составляет 2,5 млн рублей на одного специалиста, годом ранее – на 100 тысяч меньше. Рост есть, но по стране эта сумма выше – более трех миллионов рублей на человека. Этим Вячеслав Химочка объяснил отставание Алтайского края по уровню зарплат промышленников: на 29% регион не дотягивает до среднероссийского уровня.

Самым актуальным трендом в отрасли остается рост оборонного заказа. Состояние алтайского ОПК оценил генеральный директор ФНПЦ "Алтай" Борис Певченко. По его словам, "оборонка" хорошо пополнилась кадрами, которые поначалу шли "на патриотическом подъеме". Но по большей части эти сотрудники покинули другие отрасли, от чего пострадали многие предприятия.

Зарплаты в сфере растут, есть меры поддержки. Например, оплата сотрудникам детских садов, жилья. Прорабатываются альтернативные пути поиска кадров. УФСИН ведет работу по включению в штат осужденных.

Певченко предложил и другие пути привлечения сотрудников: увеличение районного коэффициента, возвращение обязательного распределения и установление налоговых льгот для молодежи.