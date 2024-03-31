Число участков, затопленных в Алтайском крае, приближается к тысяче
В регионе развернули три пункта временного размещения
31 марта 2024, 16:10, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
923 участка подтоплено в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
В 37 районах региона от талой воды пострадали 127 домов. Для людей открыли три пункта временного размещения, в которых сейчас находятся 77 человек.
"Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме продолжают оказывать всю необходимую помощь населению. Организована откачка воды с помощью мотопомп и отсыпка низменных мест, возводятся дамбы, прокладываются каналы для ухода талой воды", - отметили в МЧС.
Также спасатели эвакуирую животных.
В регионе работает горячая линия по оказанию психологической помощи - 8-3852-20-21-87.
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16:27:15 31-03-2024
А где это МЧС было неделю назад? Они же докладывали, что у них всё под контролем???
18:58:16 31-03-2024
Гость (16:27:15 31-03-2024) А где это МЧС было неделю назад? Они же докладывали, что у н... не поверишь,еще месяц назад,губернатор края отчитывался-мы полностью готовы к паводку
16:31:10 31-03-2024
Неучтенных в разы больше...
18:48:27 31-03-2024
У меня затоплен на метр. Никуда не обращался. Зачем? Дом не затопило и ладно... У соседей тож затоплены огороды..
20:10:30 31-03-2024
К поводку надо готовиться заранее, а не за неделю. Природа человека не ждет. А отчитываться можно хоть каждый день, как в песне "Всё хорошо, прекрасная маркиза ..." То, что мчс-ники хорошо пообедали, не значит, что они готовы. Если неделю назад были готовы и всё было на контроле, а сейчас такой бардак, то про какой контроль речь? Абсолютно безграмотная работа.
21:13:04 31-03-2024
Гость (20:10:30 31-03-2024) К поводку надо готовиться заранее, а не за неделю. Природа ч... МЧС-ники в каждом селе должны проверять водоотводы? У нас столько сел, что не хватит никаких МЧС-ников.
00:03:43 01-04-2024
Гость (21:13:04 31-03-2024) МЧС-ники в каждом селе должны проверять водоотводы? У нас ст... Если не должны, то и про контроль говорить не надо. Остаётся только констатировать факт затопления сёл. А для оглашения сих фактов содержать МЧС?. Работать надо совместно - администрация, МЧС, полиция и люди. И да - работать.