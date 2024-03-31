Число участков, затопленных в Алтайском крае, приближается к тысяче

В регионе развернули три пункта временного размещения

31 марта 2024, 16:10, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

923 участка подтоплено в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

В 37 районах региона от талой воды пострадали 127 домов. Для людей открыли три пункта временного размещения, в которых сейчас находятся 77 человек.

"Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме продолжают оказывать всю необходимую помощь населению. Организована откачка воды с помощью мотопомп и отсыпка низменных мест, возводятся дамбы, прокладываются каналы для ухода талой воды", - отметили в МЧС.

Также спасатели эвакуирую животных.

В регионе работает горячая линия по оказанию психологической помощи - 8-3852-20-21-87.