Губернатор Меликов называл причиной взрыва "детонацию емкостей" рядом с АЗС. В результате инцидента погибли не менее 27 человек, в том числе трое детей

15 августа 2023, 10:42, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

В результате мощного взрыва, который прогремел вечером 14 августа на окраине Махачкалы, погибли как минимум 30 человек и еще 75 получили ранения. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Все, что известно о ЧП в столице Дагестана на данный момент, читайте в материале amic.ru.

Что стало причиной взрыва в Дагестане?

По предварительным данным, вечером 14 августа пожар вспыхнул в автосервисе на окраине Махачкалы. Там загорелся и взорвался автомобиль, сообщает газета "Известия". По данным "КП", причиной трагедии стал разрыв газового баллона в автомастерской.

После этого пожар перекинулся на рядом стоящую АЗС "Нафта 24" и припаркованные автомобили. Потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Пожар, площадь которого составила 600 квадратных метров, удалось локализовать спустя четыре часа. Сейчас идет проливка и разборка конструкций. Подача газа в Кумторкалинском районе приостановлена.

Глава региона Сергей Меликов объяснял взрыв на заправке детонацией емкостей напротив АЗС, но отметил, что точные причины еще предстоит установить, пишет ТАСС. При этом один из соучредителей автозаправочной станции "Нафта 24", Гусейн Ибрагимов, сообщил, что по соседству с ними были ангары, где хранилось почти сто тонн удобрения селитры, приводят слова мужчины "Известия".

Сколько погибших и пострадавших?

Изначально сообщалось, что пострадал 61 человек, в том числе девять детей, и еще 12 погибли. По данным на 6:30 (МСК), число погибших увеличилось до 27 человек, пострадавших – до 66, из них десять – в тяжелом состоянии. По последней информации, число жертв взрыва на АЗС в Махачкале достигло 30, нашли тела еще трех погибших, пострадали 75 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Почему так много жертв?

Когда началось горение, около заправки еще до приезда экстренных служб собрались зеваки, отметил Гусейн Ибрагимов. Когда впоследствии произошел мощный взрыв, многие из них пострадали и получили смертельные травмы.

В настоящий момент всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. В основном это люди с ожогами и травмами, полученными при взрыве, в том числе от различных предметов, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он отметил, что семьям погибших и пострадавших будут выплачены компенсации, пишет РБК.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецборт чрезвычайного ведомства доставит пострадавших из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы.