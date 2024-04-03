В Барнауле наведут порядок 4 апреля

В столице региона пройдет акция "Чистый четверг"

03 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com

В Барнауле 4 апреля пройдет первый в 2024 году "Чистый четверг". Экологическая акция направлена на очистку улиц города после зимы.

Как сообщили в мэрии, порядок наведут во всей районах. К работам привлекут образовательные учреждения, заводы, торговые предприятия, УК, органы ТОС и рабочих учреждения "Благоустройство и озеленение".

Планируется, что всего в акции поучаствует более 5 тысяч человек и 110 спецмашин. Они уберут оттаявший мусор, а также займутся ворошением снега.