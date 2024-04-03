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В Барнауле наведут порядок 4 апреля

В столице региона пройдет акция "Чистый четверг"

03 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com
Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com

В Барнауле 4 апреля пройдет первый в 2024 году "Чистый четверг". Экологическая акция направлена на очистку улиц города после зимы.

Как сообщили в мэрии, порядок наведут во всей районах. К работам привлекут образовательные учреждения, заводы, торговые предприятия, УК, органы ТОС и рабочих учреждения "Благоустройство и озеленение".

Планируется, что всего в акции поучаствует более 5 тысяч человек и 110 спецмашин. Они уберут оттаявший мусор, а также займутся ворошением снега.

Барнаул экологические акции

Комментарии 2

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dok_CФ

15:34:48 03-04-2024

А как же праздник на 22 апреля, пропустим?

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Гость

16:11:08 03-04-2024

Кому-то и 20 апреля праздник. По крайней мере нашим противникам. После чистого четверга наступает грязная пятница. Начинает с утроенной силой гадить на улицах города.

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