"Чистый воздух". Почему Барнаул может получить 70 миллиардов на новые трамваи

Столица региона претендует на участие в федеральной программе на 2024 год

18 мая 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Правительство РФ может выделить около 70 миллиардов рублей на покупку новых трамваев для Барнаула в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Ещё около 30 миллиардов могут потратить на приобретение троллейбусов. Правда, для этого в Москве должны одобрить заявку мэрии краевой столицы. Рассказываем, чем интересен проект "Чистый воздух" и что может он дать городу.

Почему Барнаул участвует в проекте "Чистый город"?

Цель проекта – снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязнённых городах. Проект реализуется с 2020 года, тогда в него попали 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В 2021 году 12 регионов, где находятся эти муниципалитеты, получили около 78 миллиардов рублей в рамках "Чистого воздуха". В 2022-м список городов расширили до 49, включив туда и Барнаул. Однако денег столица региона так и не получила.

Проект планируют реализовывать до 2030 года, и города, которые получат деньги на следующий год, станут известны в ближайшие месяцы. Возможно, среди них окажется и столица Алтайского края.

Какие шансы, что Барнаул получит деньги?

Как пояснил amic.ru заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, заявка на получение денег уже была направлена в правительство РФ. Однако попадает ли краевая столица в список городов – пока неизвестно.

"Барнаул попал в федеральный проект "Чистый воздух", который предполагает обновление подвижного состава электротранспорта. Мы отправили заявку в федеральные ведомства. Главная цель – снизить выбросы загрязнений в воздух. Будем доказывать, что для этого необходимо обновить электротранспорт. Однако вопрос до конца ещё не решен, но мы ведём переговоры с федеральными властями", – пояснил Антон Шеломенцев.

И сколько денег могут дать на обновление транспорта?

Власти краевой столицы попросили около 70 миллиардов рублей на закупку 100 новых трамваев и около 30 миллиардов на приобретение 40 троллейбусов.

Летом 2022 года заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин в разговоре с amic.ru сообщал, что регион может получить в ближайшие годы 24,2 миллиарда рублей на обновление электротранспорта в трёх городах: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Куратор Сибирского федерального округа, вице-премьер Виктория Абрамченко изучила проблемы Алтайского края по поручению главы правительства Михаила Мишустина и предложила оказать финансовую поддержку субъекту.