"Чистый воздух". Почему Барнаул может получить 70 миллиардов на новые трамваи
Столица региона претендует на участие в федеральной программе на 2024 год
18 мая 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков
Правительство РФ может выделить около 70 миллиардов рублей на покупку новых трамваев для Барнаула в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Ещё около 30 миллиардов могут потратить на приобретение троллейбусов. Правда, для этого в Москве должны одобрить заявку мэрии краевой столицы. Рассказываем, чем интересен проект "Чистый воздух" и что может он дать городу.
Почему Барнаул участвует в проекте "Чистый город"?
Цель проекта – снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязнённых городах. Проект реализуется с 2020 года, тогда в него попали 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В 2021 году 12 регионов, где находятся эти муниципалитеты, получили около 78 миллиардов рублей в рамках "Чистого воздуха". В 2022-м список городов расширили до 49, включив туда и Барнаул. Однако денег столица региона так и не получила.
Проект планируют реализовывать до 2030 года, и города, которые получат деньги на следующий год, станут известны в ближайшие месяцы. Возможно, среди них окажется и столица Алтайского края.
Какие шансы, что Барнаул получит деньги?
Как пояснил amic.ru заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, заявка на получение денег уже была направлена в правительство РФ. Однако попадает ли краевая столица в список городов – пока неизвестно.
"Барнаул попал в федеральный проект "Чистый воздух", который предполагает обновление подвижного состава электротранспорта. Мы отправили заявку в федеральные ведомства. Главная цель – снизить выбросы загрязнений в воздух. Будем доказывать, что для этого необходимо обновить электротранспорт. Однако вопрос до конца ещё не решен, но мы ведём переговоры с федеральными властями", – пояснил Антон Шеломенцев.
И сколько денег могут дать на обновление транспорта?
Власти краевой столицы попросили около 70 миллиардов рублей на закупку 100 новых трамваев и около 30 миллиардов на приобретение 40 троллейбусов.
Летом 2022 года заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин в разговоре с amic.ru сообщал, что регион может получить в ближайшие годы 24,2 миллиарда рублей на обновление электротранспорта в трёх городах: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Куратор Сибирского федерального округа, вице-премьер Виктория Абрамченко изучила проблемы Алтайского края по поручению главы правительства Михаила Мишустина и предложила оказать финансовую поддержку субъекту.
"Сказочно повезёт, если мы попадём в программу „Чистый воздух“. Это повлияет на всё. В качестве предложения отправили заявку в правительство страны. Будет закрыта потребность в новых трамваях и троллейбусов всех трёх крупных городов края. Соглашения пока нет, но мы надеемся на положительный исход. Задача наша – модернизировать парк и инфраструктуру. Эти решения потребуют ограничения въезда в центр Барнаула, выделенных полос, перехватывающих парковок. Нужно создавать условия для того, чтобы новые трамваи использовались постоянно", – отмечал Дмитрий Коровин.
06:47:40 18-05-2023
Вы уже введите тогда конные повозки и велорикшей. Ваши трамваи перемещаются со скоростью гужевого транспорта , отстаиваясь на остановках по 5 минут обилечивая пассажиров.
07:18:21 18-05-2023
Опять зелёная повестка!? Все это брехня! СО2 в воздухе 0,04%...! При понижении его до 0,02% погибает все живое... На территории России находится 20% мирового леса, которому просто необходим СО2. Так с чем мы боремся!? С ветряными мельницами?
08:45:02 18-05-2023
70 миллиардов на новые трамваи-это очень хорошо и, казалось бы, эти деньги, будучи правильно применены, должны снизить загазованность... но нет! Дело в том, что если думать, что загазованность города происходит от выхлопов автотранспорта (что есть спорный момент), то надо учесть обилие мест в городе, где машины стоят со включёнными двигателями- пробки, светофоры и т.п. В особенности пробки. Не зря же автомобиль в городском цикле потребляет в 1,5 раза больше горючего, нежели на трассе! Далее- загазованность возникает ещё и потому, что плотная и всё уплотняющаяся городская застройка не позволяет кварталам продуваться, а солнечный свет туда просто не проникает. Также, с каким-то безумным упорством идёт уничтожение зелени в городе, вырубка парков под застройку... В общем, вы денежки высылайте, мы на них трамвай купим герметичный, чтоб внури был воздух свежий...
09:11:44 18-05-2023
Шо, опять? Может, но не получит?
09:19:49 18-05-2023
Не может он получить,не мечтайте- они три года подряд не могут правильно заявку составить. И зачем покупать трамваи по 70 миллионов,когда 2 дня назад писали,что модель АКСМ 621.03 (разноуровнего пола)стоит 24 миллиона?
09:43:11 18-05-2023
ГадкийЯ (09:19:49 18-05-2023) Не может он получить,не мечтайте- они три года подряд не мог... Да нет, получается по 700 млн, если 70 млрд. Это что за трамваи????
13:51:45 18-05-2023
Гость (09:43:11 18-05-2023) Да нет, получается по 700 млн, если 70 млрд. Это что за трам... На 700 млн купили 10 штук в этом году. По 70 млн за штуку.
09:27:39 18-05-2023
Все Прудские изуродовали точечной застройкой в 25 этажей, там где стояли 5 домишек и в них проживало не более 10 человек теперь человейники, с автомобилями при той же ширине дороги Циолковского-Пролетарская. Какой чистый город? город-урод - это вернее.
09:35:05 18-05-2023
Было б не плохо.
10:03:58 18-05-2023
Ольга (09:27:39 18-05-2023) Все Прудские изуродовали точечной застройкой в 25 этажей, та... Ща придет чел, живущий на узкой Пролетарской, и расскажет, что ему живется прекрасно и ширины улиц там хватает) А это, на минуточку, ближе к центру и машин там явно поболе, чем на Прудских.
10:38:58 18-05-2023
Гость (10:03:58 18-05-2023) Ща придет чел, живущий на узкой Пролетарской, и расскажет, ч... Да, живу на Пролетарской, и мне там комфортно) Проехать там мне не проблема (пока не начали копать для ремонта сетей). Машину паркую на закрытой домовой площадке. В соседних домах есть подземные парковки.
10:11:31 18-05-2023
30 миллиардов на приобретение 40 троллейбусов --- Не хилые такие троллейбусы по 750 миллионов каждый)))))))))
13:39:06 18-05-2023
Гость (10:11:31 18-05-2023) 30 миллиардов на приобретение 40 троллейбусов --- Не хилые т... Ну что вы как маленький ей богу, забыли про "представительские" расходы?
13:43:45 18-05-2023
Гость (13:39:06 18-05-2023) Ну что вы как маленький ей богу, забыли про "представительск... Ну да, точно! Вы правы!!!
10:18:01 18-05-2023
Съесть то он съест, только кто же ему даст?
10:42:58 18-05-2023
Нужно больше уверенности! Точно не получит. они каждый год об этом пишут
13:50:57 18-05-2023
Если на 700 млн купили 10 трамваев, то на 70 млрд можно купить 1000 штук. Зачем Барнаулу 1000 трамваев? Где то ошибка в цифрах, надо смотреть исходники.