Член банды "цапков", убивший 18 человек, поставил себе виниры в СИЗО почти за миллион
Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки информации
30 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Член банды "цапков" (Кущевской ОПГ) Вова Беспредел, приговоренный к пожизненному заключению за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, мужчину этапировали в СИЗО, когда он участвовал в судебных процессах или подавал апелляцию, пытаясь получить более мягкое наказание.
"В период с 2021-го по 2022 год к нему из Краснодара приезжал стоматолог-ортопед, который установил высококачественные виниры, за что получил 800 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
43-летний Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел – самый жестокий участник кровавой Кущевской ОПГ, личный телохранитель главаря банды Сергея Цапка. Признан виновным в убийстве 18 человек, также ему приписывают почти 200 изнасилований. В 2013 году его приговорили к пожизненному лишению свободы. Напомним, в 2010 году о банде Цапка узнала вся страна, когда преступники жестоко убили семью кущевского фермера и его гостей – всего 12 человек, в том числе четверо детей.Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки информации о винирах и наказания виновных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Мне всегда казалось, что преступники (тем более с таким бесчеловечным "послужным" списком) в исправительных учреждениях должны отбывать наказание за содеянное. В моей парадигме укомплектование своего рта дорогостоящими стоматологическими элементами в понятие "наказание" не входит" – возмутился Хинштейн.
Стоит отметить, что в ГУФСИН по Ростовской области опровергли сообщения о том, что пожизненно осужденный Владимир Алексеев поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО.
"Осужденному во время его содержания в СИЗО не оказывались услуги по протезированию зубов медицинскими работниками медико-санитарной части, а также государственными или частными организациями", – сообщает РИА Новости.
Ранее произошел скандал с другим осужденным членом Кущевской ОПГ, Вячеславом Цеповязом. Он позировал в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него была еда не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
11:05:21 30-07-2024
ФСИН уже выпустил опровержение
11:05:49 30-07-2024
Некоторые из них уже вообще дома. Хот этого стараются не афишировать. Ведь мобилизованные бессрочно там эти вместо 20 лет , 6 месяцев воевали
11:20:46 30-07-2024
Здоровые зубы в тюрьме это самое главное. Почему бы и не сделать если есть денежки.
15:23:32 30-07-2024
Гость (11:20:46 30-07-2024) Здоровые зубы в тюрьме это самое главное. Почему бы и не сде... не должно быть денежек у любого кто такое сотворил. Ни у него, ни у сочувствующих ему, ни у соучастников. Как у спонсоров терроризма.
11:30:23 30-07-2024
Жаль, что у нас нет смертной казни.
12:00:29 30-07-2024
Гость (11:30:23 30-07-2024) Жаль, что у нас нет смертной казни. ... Очень жаль!
13:11:49 30-07-2024
Гость (11:30:23 30-07-2024) Жаль, что у нас нет смертной казни. ... Да. жаль, ибо для таких нелюдей только такое наказание приемлимо
22:00:56 30-07-2024
Гость (11:30:23 30-07-2024) Жаль, что у нас нет смертной казни. ... Есть у нас смертная казнь. Только её на паузу поставили. Это было условие Евросоюза, чтобы Россию поставить на очередь
11:30:47 30-07-2024
День решают всё
12:07:11 30-07-2024
Гость (11:56:41 30-07-2024) Просто вброс для бурления: во ФСИН указали, что услуги по пр... Ну а то, что они там крабов с икрой ели прям на зоне, ФСИН подтверждало официально?))
Есть у них такие услуги?
12:27:32 30-07-2024
Гость (11:56:41 30-07-2024) Просто вброс для бурления: во ФСИН указали, что услуги по пр... То есть он не знает, что виниры снимаются?
13:33:54 30-07-2024
Гость (12:27:32 30-07-2024) То есть он не знает, что виниры снимаются?... зубы снимаются легко.
13:28:45 30-07-2024
Хспде, "виниры" — это фильтр в FaceApp. Неужели незаметно на фотке?
15:13:03 30-07-2024
Фотошопом попахивает
15:25:44 30-07-2024
Гость (11:56:41 30-07-2024) Просто вброс для бурления: во ФСИН указали, что услуги по пр... да, да. Во первых услуги стамотолога не оказывались, а во вторых меняли только пломбу. Показания не бьются.
15:37:23 30-07-2024
Как-то все странно. Прическа за несколько лет не изменилась, одежда та же, тень на подбородке, стена на заднем фоне. А зубы выросли
17:08:56 30-07-2024
А зачем ему там виниры?
18:05:44 30-07-2024
с 1 по 18 августа на Пхукете все собираются - томские омские алтайские, кто-то озаботился этим?
20:52:03 30-07-2024
Гость (18:05:44 30-07-2024) с 1 по 18 августа на Пхукете все собираются - томские омские... Кто-то однозначно озаботился иначе бы не собрались