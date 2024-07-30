Член банды "цапков", убивший 18 человек, поставил себе виниры в СИЗО почти за миллион

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки информации

30 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Вова Беспредел / Фото: t.me/shot_shot

Член банды "цапков" (Кущевской ОПГ) Вова Беспредел, приговоренный к пожизненному заключению за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчину этапировали в СИЗО, когда он участвовал в судебных процессах или подавал апелляцию, пытаясь получить более мягкое наказание.

"В период с 2021-го по 2022 год к нему из Краснодара приезжал стоматолог-ортопед, который установил высококачественные виниры, за что получил 800 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

43-летний Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел – самый жестокий участник кровавой Кущевской ОПГ, личный телохранитель главаря банды Сергея Цапка. Признан виновным в убийстве 18 человек, также ему приписывают почти 200 изнасилований. В 2013 году его приговорили к пожизненному лишению свободы. Напомним, в 2010 году о банде Цапка узнала вся страна, когда преступники жестоко убили семью кущевского фермера и его гостей – всего 12 человек, в том числе четверо детей.Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки информации о винирах и наказания виновных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мне всегда казалось, что преступники (тем более с таким бесчеловечным "послужным" списком) в исправительных учреждениях должны отбывать наказание за содеянное. В моей парадигме укомплектование своего рта дорогостоящими стоматологическими элементами в понятие "наказание" не входит" – возмутился Хинштейн.

Стоит отметить, что в ГУФСИН по Ростовской области опровергли сообщения о том, что пожизненно осужденный Владимир Алексеев поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО.

"Осужденному во время его содержания в СИЗО не оказывались услуги по протезированию зубов медицинскими работниками медико-санитарной части, а также государственными или частными организациями", – сообщает РИА Новости.

Ранее произошел скандал с другим осужденным членом Кущевской ОПГ, Вячеславом Цеповязом. Он позировал в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него была еда не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.