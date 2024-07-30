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Член банды "цапков", убивший 18 человек, поставил себе виниры в СИЗО почти за миллион

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки информации

30 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Вова Беспредел / Фото: t.me/shot_shot
Вова Беспредел / Фото: t.me/shot_shot

Член банды "цапков" (Кущевской ОПГ) Вова Беспредел, приговоренный к пожизненному заключению за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчину этапировали в СИЗО, когда он участвовал в судебных процессах или подавал апелляцию, пытаясь получить более мягкое наказание.

"В период с 2021-го по 2022 год к нему из Краснодара приезжал стоматолог-ортопед, который установил высококачественные виниры, за что получил 800 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

43-летний Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел – самый жестокий участник кровавой Кущевской ОПГ, личный телохранитель главаря банды Сергея Цапка. Признан виновным в убийстве 18 человек, также ему приписывают почти 200 изнасилований. В 2013 году его приговорили к пожизненному лишению свободы. Напомним, в 2010 году о банде Цапка узнала вся страна, когда преступники жестоко убили семью кущевского фермера и его гостей – всего 12 человек, в том числе четверо детей.Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки информации о винирах и наказания виновных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мне всегда казалось, что преступники (тем более с таким бесчеловечным "послужным" списком) в исправительных учреждениях должны отбывать наказание за содеянное. В моей парадигме укомплектование своего рта дорогостоящими стоматологическими элементами в понятие "наказание" не входит" – возмутился Хинштейн.

Стоит отметить, что в ГУФСИН по Ростовской области опровергли сообщения о том, что пожизненно осужденный Владимир Алексеев поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО.

"Осужденному во время его содержания в СИЗО не оказывались услуги по протезированию зубов медицинскими работниками медико-санитарной части, а также государственными или частными организациями", – сообщает РИА Новости.

Ранее произошел скандал с другим осужденным членом Кущевской ОПГ, Вячеславом Цеповязом. Он позировал в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него была еда не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

Официально лидер кущевской ОПГ умер в СИЗО в 2014 году / Фото: 360tv.ru

Прокуратура не получала обращений по поводу "воскресшего" Цапка

В ведомстве отметили, что ни о каких проверках речи пока не идет, так как нет информации
НОВОСТИОбщество
скандалы громкое дело

Комментарии 19

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Гость

11:05:21 30-07-2024

ФСИН уже выпустил опровержение

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Гость

11:05:49 30-07-2024

Некоторые из них уже вообще дома. Хот этого стараются не афишировать. Ведь мобилизованные бессрочно там эти вместо 20 лет , 6 месяцев воевали

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Гость

11:20:46 30-07-2024

Здоровые зубы в тюрьме это самое главное. Почему бы и не сделать если есть денежки.

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Гость

15:23:32 30-07-2024

Гость (11:20:46 30-07-2024) Здоровые зубы в тюрьме это самое главное. Почему бы и не сде... не должно быть денежек у любого кто такое сотворил. Ни у него, ни у сочувствующих ему, ни у соучастников. Как у спонсоров терроризма.

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Гость

11:30:23 30-07-2024

Жаль, что у нас нет смертной казни.

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Гость

12:00:29 30-07-2024

Гость (11:30:23 30-07-2024) Жаль, что у нас нет смертной казни. ... Очень жаль!

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Гость

13:11:49 30-07-2024

Гость (11:30:23 30-07-2024) Жаль, что у нас нет смертной казни. ... Да. жаль, ибо для таких нелюдей только такое наказание приемлимо

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Гость

22:00:56 30-07-2024

Гость (11:30:23 30-07-2024) Жаль, что у нас нет смертной казни. ... Есть у нас смертная казнь. Только её на паузу поставили. Это было условие Евросоюза, чтобы Россию поставить на очередь

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ВВП

11:30:47 30-07-2024

День решают всё

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Гость

12:07:11 30-07-2024

Гость (11:56:41 30-07-2024) Просто вброс для бурления: во ФСИН указали, что услуги по пр... Ну а то, что они там крабов с икрой ели прям на зоне, ФСИН подтверждало официально?))
Есть у них такие услуги?

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Гость

12:27:32 30-07-2024

Гость (11:56:41 30-07-2024) Просто вброс для бурления: во ФСИН указали, что услуги по пр... То есть он не знает, что виниры снимаются?

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Мусик

13:33:54 30-07-2024

Гость (12:27:32 30-07-2024) То есть он не знает, что виниры снимаются?... зубы снимаются легко.

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Гость

13:28:45 30-07-2024

Хспде, "виниры" — это фильтр в FaceApp. Неужели незаметно на фотке?

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Гость

15:13:03 30-07-2024

Фотошопом попахивает

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Гость

15:25:44 30-07-2024

Гость (11:56:41 30-07-2024) Просто вброс для бурления: во ФСИН указали, что услуги по пр... да, да. Во первых услуги стамотолога не оказывались, а во вторых меняли только пломбу. Показания не бьются.

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Гость

15:37:23 30-07-2024

Как-то все странно. Прическа за несколько лет не изменилась, одежда та же, тень на подбородке, стена на заднем фоне. А зубы выросли

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Гость

17:08:56 30-07-2024

А зачем ему там виниры?

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Гость

18:05:44 30-07-2024

с 1 по 18 августа на Пхукете все собираются - томские омские алтайские, кто-то озаботился этим?

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Гость

20:52:03 30-07-2024

Гость (18:05:44 30-07-2024) с 1 по 18 августа на Пхукете все собираются - томские омские... Кто-то однозначно озаботился иначе бы не собрались

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