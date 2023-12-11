Членов ОПГ задержали при попытке ввезти драгоценности на 23 млн рублей из Дубая

Пассажира с кольцами, серьгами, браслетами и цепочками задержали в Шереметьево

11 декабря 2023, 17:31, ИА Амител

ФТС России

В аэропорту Шереметьево задержали подозреваемого в контрабанде – у пассажира обнаружили более 20 драгоценностей на 23 млн рублей. Как сообщает телеканал "360", после этого сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) вышли на организатора поставок и ее сообщника.

Кольца, ожерелья и другие украшения нашли в багаже у пассажира, который прилетел в столицу из Дубая. Изделия изготовили из белого и желтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.

В ходе расследования таможенникам удалось вычислить организатора поставок и ее сообщника. У них провели обыски, изъяли документы и электронные носители информации.

Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых находятся под арестом, еще один – под домашним арестом. Расследование контрабандного преступления продолжается.