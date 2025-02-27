Музыкальное образование становится все более востребованным, отмечают эксперты

27 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Гитарист / Фото: Jefferson Santos / Unsplash

Один из самых парадоксальных феноменов в мире бизнеса – это музыкальные студии, которые обучают новичков-любителей петь и играть. В преддверии Всемирного дня музыки радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул решила узнать у предпринимателей Алтайского края, как устроен этот особенный бизнес.

Например, Анна Гусева, руководитель музыкального пространства "Как по нотам", отмечает, что спрос на преподавателей вокала растет из-за общей тенденции на саморазвитие. А такие занятия помогают справляться с неуверенностью и другими проблемами.

Василий Анискин, директор школы "Голосология", отмечает рост популярности музыкального образования. Причины – доступность современных технологий звукозаписи и специальных студий, а также надежда, что получится пробиться в ряды известных исполнителей.

"У старшеклассников, у студентов, даже у людей работающих, 30 плюс и так далее, возрос интерес в разрезе обучения вокалу в рамках того, что можно записать свою песню, потому что появились кейсы в шоу-бизнесе, когда артисты выстреливают буквально из ниоткуда", – рассказал он.

По словам Василия Анискина, люди увидели, что теперь каждый может добиться популярности в соцсетях, делая небольшие вложения в рекламу и выпуская песни, записанные в родном городе, не прибегая к помощи крупных продюсеров. Он отметил, что основной всплеск роста популярности обучения вокалу пришелся на 2012-2013 годы – после выхода шоу "Голос".

Частные школы выигрывают на фоне академических не только из-за технических возможностей. Денис Алчинов, руководитель школы "PRO Барабаны", начинал учиться академической музыке, но понял, что ему нужен другой подход. А потом с командой единомышленников открыл свою школу.

"В академической музыкальной школе идет курс, рассчитанный на определенный период занятий. Долгая, муторная, академическая борьба с самим собой внутри, что 100500 раз надо сыграть Шопена, 100500 раз надо прослушать Вивальди, а ты любишь "Руки Вверх!". Говоришь: "Ребят, привет, я хочу научиться играть песню "Руки Вверх!", неважно на чем: на гитаре, на скрипке, на аккордеоне, на фортепиано, на барабанах. Не знаю, хоть на органе". Все, мы вам говорим: "Пожалуйста! Мы тебе сейчас расскажем, как играть "Руки Вверх!", – говорит он.

И даже с таким подходом ученики у музыкантов часто отсеиваются. Обучение требует упорства, и простого интереса к музыке не всегда хватает, чтобы не забросить. Об этом же говорит и Василий Анискин. Иногда финансовые проблемы заставляют клиента отказаться от своего хобби.

По мнению композитора и преподавателя Ильи Пивоварова, работу с целевой аудиторией нужно строить, доказывая свою компетентность, и даже хорошая техника не так важна. Он сам преподает уже около восьми лет.

"Сложности преподавания сейчас по большей части связаны с видоизменением рекламной политики в соцсетях. Сейчас вы не можете просто рекламироваться в пабликах в ВК без специального рекламного таргетинга, отчего сложнее становится давать свою рекламу и получать отклик. Но за столько лет работы я наработал свою базу, и время от времени ко мне приходят на занятия по банальному сарафанному радио", – пояснил он.

По словам Пивоварова, для новичка в сфере преподавания нет никаких преград – разница есть лишь в ценообразовании. Обладая большой теоретической базой, можно быстро давать результативные решения для ученика, обогащать его знаниями быстрее, чем другие преподаватели.

У Ильи получилось оборудовать и открыть студию звукозаписи у себя дома. Есть вариант присоединяться и к действующим студиям. Об этом рассказала Аделина Семиренко, преподаватель барабанов студии "Эйса".

"В городе есть достаточное количество репетиционных баз, в которых можно организовать свою работу. Так как репетиционные базы больше рассчитаны на отработку материала музыкальных групп, нужно договариваться с владельцем студии. Среди репетиционных баз есть и школы, которые сосредоточены как на одном инструменте, как наша, так и те, в которых дисциплин много", – поделилась она.

Об этом также высказался Владислав Вычуров, организатор и преподаватель школы игры на барабанах "DrumStarz Барнаул":

"Главное – это помещение. Это должно быть что-то такое, где ты не мешаешь соседям. Это должно быть что-то комфортное: окна, вентиляция и все в этом духе. Естественно, с этим уже немножечко посложнее, потому что найти помещение под данную спецификацию, которое еще и будет находиться в удобной части города, чтобы туда добирались и студенты, занимающиеся у нас, это достаточно большая проблема на самом деле. На данный момент у нас девятое помещение за период с 2012 года".

Денис Алчинов называет сумму стартовых вложений в собственную студию – около трех миллионов рублей. При этом покупать инструменты стоит лучше от проверенных брендов.

Преподаватель музыки всегда будет востребован, потому что интерес к этому искусству у людей был и будет всегда, считают эксперты. Но среди них есть и высокая конкуренция. Построить такой бизнес получается лишь тогда, когда глаза горят и сердце бьется в такт мелодиям у самого предпринимателя.