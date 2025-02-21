Что чаще всего дарили друг другу влюбленные на День святого Валентина в этом году?

Аналитики "МегаФона" выявили наиболее популярные подарки

21 февраля 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJASpi4

Влюбленная пара. Смартфон / Фото: "МегаФон"

В этом году на маркетплейсах резко вырос спрос на подарки для мужчин, а интерес к товарам категорий "Женщинам", "Красота" остался на прежнем уровне. Покупатели чаще всего выбирали гаджеты – беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Специалисты МегаФона проанализировали данные сервиса "Аналитика маркетплейсов", а также продажи в объединенной розничной сети МегаФона и Yota* и интернет-магазине с 1 по 14 февраля.

Что дарили 14 февраля?

С 8 по 14 февраля самой популярной категорией на маркетплейсах стала мужская одежда – спрос на нее вырос на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Второе место заняли средства по уходу (косметика, шампуни, товары для бритья) с приростом 23%. Третью строчку – женские ювелирные украшения, продажи которых увеличились на 20%.

Интересно, что в прошлом году в тройку лидеров также попали товары для мужчин: одежда и косметика. Спрос на них за неделю до Дня всех влюбленных вырос на 21 и 19% соответственно по сравнению с первой неделей февраля. Самым популярным подарком были сладости – их покупали на 24% чаще, чем в обычные дни. А в 2025 году эта категория хоть и показала рост, но уже на 18%, при этом наиболее востребованным сладким продуктом стали конфеты (+12%).

Кроме того, заметно выросли продажи парфюмерии (+16%), аксессуаров и товаров для взрослых (+11% в каждой категории). Средний чек больше всего увеличился в сегменте мужской косметики – сразу на 87%, на букеты цветов (+25%) и ювелирные украшения (+22%).

Когда покупали подарки?

Наибольшее количество покупок пришлось на 10–12 февраля – именно в эти дни россияне активнее оформляли заказы на маркетплейсах. В розничных магазинах МегаФона и Yota возросли продажи беспроводных наушников, смарт-часов и умных колонок более чем на 20% за неделю перед праздником.

Где покупали активнее всего?

Среди сибирских регионов лидерами по покупкам стали Новосибирск и Красноярск – здесь чаще всего приобретали смартфоны, телефоны и аксессуары. Также в топ-5 городов вошли Омск, Кемерово и Барнаул. Помимо гаджетов, жители краевой столицы часто приобретали гарнитуру.

С 7 по 16 февраля интернет-магазин МегаФона предлагал скидки до 60% на гаджеты и аксессуары по промокоду Love*. Среди хитов продаж оказались:

Infinix Note 40* – самая популярная модель смартфонов бренда;

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max* – второе место по количеству покупок;

умные часы Samsung* – третья по популярности категория.

*Yota ("Йота"); Love ("Лав"); Infinix Note 40 ("Инфиникс Нот 40"); iPhone 16 Pro ("Айфон 16 Про"); Max ("Макс"); Samsung ("Самсунг")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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