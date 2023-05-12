Отсутствие слива не всегда указывает на поломку

12 мая 2023, 18:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSapqpB22M

Стиральная машина / Фото: Freepik

Бывают ситуации, когда во время стирки стиральная машина Ariston не сливает воду, останавливается на этапе полоскания или отжима. Дверца техники при этом не открывается. Почему вода не уходит и нужен ли ремонт стиральной машины Hotpoint Ariston*? Причин может быть несколько.

Неисправна помпа слива

Насос состоит из крыльчатки и мотора. Если в крыльчатку попадает мусор – лопасти блокируются. Мотор старается прокрутить крыльчатку, работает на износ и перегорает. Также мотор может сгореть из-за перепадов напряжения в электросети. При такой поломке слив отсутствует полностью, не слышно, как гудит помпа.

Засорена сливная система

Предметы, забытые в карманах одежды, мусор, шерсть, ворс забивают различные компоненты сливного тракта: патрубок, фильтр, насос, шланг, канализацию. Чтобы устранить проблему, компоненты прочищают.

Вышел из строя управляющий модуль

Главная плата контролирует работу всех узлов и деталей техники. Из-за попадания влаги, скачков напряжения на контроллере перегорают радиоэлементы, окисляются контакты, прогорают дорожки. Отсутствие слива – признак перегорания симистора управления сливным насосом или окисления контактов цепи помпы.

Неисправен прессостат

Датчик уровня воды определяет, насколько наполнен бак техники. Прессостат состоит из камеры отбора давления, трубки и датчика. Трубка, соединяющая камеру с датчиком, часто повреждается или смещается с места. Также датчик залипает в положении пустой бак, поэтому отработанная жидкость не откачивается. Модуль считает, что воды нет, и не запускает слив.

Как определить характер неисправности?

Отсутствие слива не всегда указывает на поломку компонентов оборудования. Сначала проверьте:

сливной фильтр. Открутите его и промойте – возможно, элемент засорён;

сливной шланг. Если он перегнут, заломлен – расправьте;

канализационный сифон. Отсоедините шланг от канализации, опустите в раковину или ванну, запустите слив. Если вода будет уходить, вызывайте сантехника для прочистки канализационной системы;

режим стирки. Вы могли случайно выбрать программу без отжима, поэтому бельё после стирки – мокрое, а в баке – вода.

Если всё в порядке, перезагрузите машину. Возможно, произошёл кратковременный сбой электронной платы. Отключите технику от питания на 15-20 минут, затем опять включите. Если проблема не исчезнет – технику придётся разбирать, чтобы найти причину поломки. Детали, которые могли вызвать проблемы со сливом, необходимо диагностировать визуально и с помощью специального оборудования. Для этого лучше вызвать мастера сервисного центра.

*Hotpoint Ariston ("Хотпоинт Аристон")

ООО "Фикси"

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