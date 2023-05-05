Что делать, если укусил клещ и нужно ли его сдавать на анализ, если человек привит?

Если этот кровосос уже успел впиться, его необходимо как можно быстрее извлечь, чтобы минимизировать вероятность заражения инфекцией. Лучше всего обратиться в травмпункт, которые работают круглосуточно (даже когда вся страна отдыхает).

Травматологические пункты Барнаула:

– взрослые: Малахова, 51, тел. 40-06-49; Георгиева, 51, тел. 47–77–26;

– детский: Георгиева, 13, тел. 72-08-15.

Вытащить клеща можно самостоятельно, но делать это следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, отмечают специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Безопаснее это делать в перчатках или можно обмотать пальцы бинтом, чтобы не заразиться (в микроранки на руках тоже может проникнуть инфекция). Извлечь клеща можно и пинцетом.

Захватить незваного гостя нужно как можно ближе к хоботку и повернуть против часовой стрелки вокруг своей оси – перпендикулярно поверхности укуса. При этом не сдавливайте сильно его тельце, иначе в ранку проникнет больше инфекции.

Место укуса продезинфицируйте 70%-ным спиртом, 5%-ным йодом или одеколоном. Не забудьте тщательно вымыть руки.

