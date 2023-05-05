Что делать, если укусил клещ и нужно ли его сдавать на анализ, если человек привит?
Риск "подцепить" клеща в Алтайском крае очень высок, с ним можно неожиданно встретиться даже дома
05 мая 2023, 09:22, ИА Амител
Жители Алтайского края на майских праздниках поедут на природу и на дачи отдыхать и лакомиться шашлыками. Но полакомиться хотят и клещи, которые с нетерпением поджидают гостей. Что делать, если к вам присосался клещ в период, когда вся страна отдыхает, и куда обратиться за медицинской помощью, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Что делать, если укусил клещ?
Если этот кровосос уже успел впиться, его необходимо как можно быстрее извлечь, чтобы минимизировать вероятность заражения инфекцией. Лучше всего обратиться в травмпункт, которые работают круглосуточно (даже когда вся страна отдыхает).
Травматологические пункты Барнаула:
– взрослые: Малахова, 51, тел. 40-06-49; Георгиева, 51, тел. 47–77–26;
– детский: Георгиева, 13, тел. 72-08-15.
Вытащить клеща можно самостоятельно, но делать это следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, отмечают специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Безопаснее это делать в перчатках или можно обмотать пальцы бинтом, чтобы не заразиться (в микроранки на руках тоже может проникнуть инфекция). Извлечь клеща можно и пинцетом.
Захватить незваного гостя нужно как можно ближе к хоботку и повернуть против часовой стрелки вокруг своей оси – перпендикулярно поверхности укуса. При этом не сдавливайте сильно его тельце, иначе в ранку проникнет больше инфекции.
Место укуса продезинфицируйте 70%-ным спиртом, 5%-ным йодом или одеколоном. Не забудьте тщательно вымыть руки.
Клеща вытащили, что дальше?
Клеща поместите в банку, внутрь положите влажную тряпочку или ватку и закройте крышкой, чтобы отнести в лабораторию. Нужно постараться сделать это как можно быстрее, чтобы понять, был ли он переносчиком таких заболеваний, как боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз.
От этого зависит ваше здоровье и схема экстренной профилактики, которую назначит врач. Например, от клещевого энцефалита пациентам рекомендуют ввести человеческий иммуноглобулин. И сделать это нужно не позднее 96 часов после укуса. Но и назначать лечение наобум медики не советуют.
Куда везти клеща в Барнауле, если он присосался на майских праздниках?
В майские праздники клеща на исследование можно будет сдать только в "АСКО-МЕД-ПЛЮС". Их заборный пункт расположен на ул. Малой Олонской, 17. Контактный телефон компании: 8-800-555-84-09.
Стоимость анализ на клещевой энцефалит + боррелиоз – 1350 рублей. Комплексное исследование сразу на четыре инфекции – 1800 руб.
В будние дни лабораторное исследование клеща в Барнауле проводят специалисты в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае по адресу: ул. Привокзальная, 47. Приём и выдача результатов здесь проводится с понедельника по четверг с 08:00 до 16:42, а в пятницу – с 08:00 до 10:00. Контактный телефон организации: 50-68-27.
Стоимость анализа на клещевой энцефалит, а также на боррелиоз у них – 690 руб. Комплексное исследование сразу на четыре инфекции обойдётся в 1722 руб.
Через сколько будет известно, был ли клещ переносчиком энцефалита?
Я прививался от клещевого энцефалита, есть ли смысл сдавать клеща на анализ?
Где можно поставить иммуноглобулин в Алтайском крае и сколько это стоит?
При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему нужно обратиться в пункты серопрофилактики. В Роспотребнадзоре напоминают, что они находятся в поликлиниках по месту жительства.
Конкретно в Барнауле поставить иммуноглобулин можно в травмпунктах, их адреса и номера телефонов мы уже указали. Также это можно сделать в "АСКО-МЕД-ПЛЮС" (ул. Малая Олонская, 17 и ул. 65 лет Победы, 6).
Детям до 14 лет иммуноглобулин поставят в государственных поликлиниках бесплатно. Если взрослый застрахован от укуса клеща, иммуноглобулин входит в вашу страховку, если нет, то за укол придётся заплатить. Его стоимость будет напрямую зависеть от вашего веса. На каждые 10 килограммов положен 1 мл иммуноглобулина, цена которого в этом году составляет 1100 рублей и дополнительно нужно будет оплатить укол, а это еще порядка 700 рублей.
Впервые материал был опубликован 28 апреля 2023 года.
08:00:39 28-04-2023
Если эту заразу нам занесли японцы, то почему анализы, прививки, страховки... за счёт несчастного населения???
08:44:09 28-04-2023
Ну хоть что-то не из Китая.
10:17:03 05-05-2023
А почему здесь не работает ОМС, почему все платно.
11:13:27 05-05-2023
Гость (10:17:03 05-05-2023) А почему здесь не работает ОМС, почему все платно.... Подождите будет как каско и осаго, хотите еще и бесплатный анализ укусившего? - берите более дорогую страховку!