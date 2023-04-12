Депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил идею платить за пятёрки, сообщает "Подъём".

Вассерман считает, что выплаты школьникам будут незначительными по сравнению с суммами, которые государство выделяет на их обучение. В целом, заявил он, идея ему понравилась. Но также выразил опасение, что финансовое вознаграждения за отличные оценки может дезориентировать учеников.

"Они не будут понимать, какова цель обучения", – убеждён Вассерман.

Директор образовательного центра в Самаре Владимир Кильдюшкин, в свою очередь, заявил "Комсомольской правде", что платить деньги за оценки – "это непедагогично".