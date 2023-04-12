Что депутаты говорят о предложении платить школьникам за пятёрки?
Российским школьникам предложили платить деньги за отличные оценки
12 апреля 2023, 09:29, ИА Амител
В Госдуме предложили провести эксперимент и платить школьникам деньги за оценки "пять".
Что известно об инициативе и как её прокомментировали депутаты и педагоги – читайте на amic.ru.
Почему и зачем школьникам предлагают платить деньги за пятёрки?
Платить деньги школьникам за пятёрки предлагают, чтобы повысить учебную успеваемость, заявила автор инициативы, депутат Госдумы от партии, секретарь совета ярославского регионального отделения партии "Новые люди" Анна Скрозникова.
Соответствующее обращение она направила премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет "Коммерсантъ".
Платить будут за каждую пятёрку?
А куда Скрозникова предлагает перечислять деньги за пятёрки?
Скрозникова предлагает перечислять школьникам деньги за отличные оценки на "Пушкинскую карту", которая, по её словам, положительно влияет на "развитие молодых людей".
"Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок "пять" за каждый школьный предмет из системы "Электронного журнала" по итогам четверти в финансовые средства", – указала Анна Скрозникова.
Как депутаты и педагоги оценили идею платить школьникам за пятёрки?
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил идею платить за пятёрки, сообщает "Подъём".
Вассерман считает, что выплаты школьникам будут незначительными по сравнению с суммами, которые государство выделяет на их обучение. В целом, заявил он, идея ему понравилась. Но также выразил опасение, что финансовое вознаграждения за отличные оценки может дезориентировать учеников.
"Они не будут понимать, какова цель обучения", – убеждён Вассерман.
Директор образовательного центра в Самаре Владимир Кильдюшкин, в свою очередь, заявил "Комсомольской правде", что платить деньги за оценки – "это непедагогично".
"А вот увеличивать сумму на "Пушкинской карте" – очень классная идея. Ведь всё равно ученик может потратить эти средства только на покупку билетов в театры, музеи и т.д.", – подчеркнул Кильдюшкин.
09:38:43 12-04-2023
Ну вырастите крохоборов! Которые только по меркантильным соображениям и будут что-то делать! К чему катимся???
09:49:31 12-04-2023
Гость (09:38:43 12-04-2023) Ну вырастите крохоборов! Которые только по меркантильным соо... Кгхм... То есть стипендии тоже отменяем? И повышенные - как раз за те самые пятерки. Да и вообще - а то вырастут меркантильными, еще и зп захотят потом получать...
10:01:50 12-04-2023
Те ребята, что учатся на пятерки, и так пойдут в музеи и театры, дабы умные. А для дураков это не стимул:) В целом же опасная тенденция, молодежь и так растет не в том русле, одни бабки в глазах.
10:04:12 12-04-2023
Мы сыну сами платим со второго класса по 30р за каждую 5-ку и по 100р за 5-ку в четверти. Учится почти на отлично, есть победы в олимпиадах и конкурсах, даже две на уровне России. Уже 7 класс и он прекрасно знает зачем учится, а денежное вознаграждение только стимулирует. Зато он понимает, что значит заработать и тратит эти деньги аккуратно с умом, на то что действительно хочется копит, какой-то гаджет, например.
10:44:32 12-04-2023
гость (10:04:12 12-04-2023) Мы сыну сами платим со второго класса по 30р за каждую 5-ку ... абсолютно согласна! никуда не уйдешь от современности и не надо, чтобы что то иметь - надо купить - надо заработать - надо стараться-надо учиться...наоборот, полезно сейчас детей воспитывать не на сказках про иванушку и аленушку, а именно в реалиях
10:10:29 12-04-2023
Встречное предложение депутатам: ввести для представителей власти телесное наказание за некомпетентность и имитацию бурной деятельности
10:13:36 12-04-2023
Лучше солдатам за попадание в 10ку платите. А какой толк с ботаников? От армии откосят, в недружественные страны тиканут.
10:20:44 12-04-2023
В контексте современной морали и всеобщей тупоголовости - самый норм инициатива.
11:03:42 12-04-2023
Гость (10:13:36 12-04-2023) Лучше солдатам за попадание в 10ку платите. А какой толк с б... А и правда - какой толк с образованных. Они вопросы задают неудобные. А когда вопросы задавать запрещают, то слишком громко думают. То ли дело чел с тремя классами ЦПШ - ни вопросов, ни требований. Сказали помереть - пошел и помер, делов-то.
11:08:17 12-04-2023
Мотиваций и так достаточно чтобы хорошо учится оплата в данном случае не уместна. Родители которые оплачивают детям учебу это облегченная версия воспитания привыкли все покупать, легче всего дать деньги а вот воспитать ответственность это гораздо сложнее и что будут делать родители у которых закончились вдруг деньги ребенок начнет получать двойки.)))
11:23:09 12-04-2023
Чепуха какая ...После окончания четверти лицо сияет Как начищенный пятак,Блещет именинник. Нет, ребята, все не так: Он уже — полтинник!
11:23:46 12-04-2023
Мотиваций и так достаточно чтобы хорошо учится оплата в данном случае не уместна. - - - Какие например? Возможность поступить в вуз? Т.е., по Вашему это мотивация для ребенка 8 лет: "Учись сейчас хорошо и через 11 лет может быть поступишь." Ребенок - олимиадник, конечно, исключительно за 30р. пойдет на олимпиаду и будет к ней все выходные месяцами готовится))) Не смешите))) Если жалко ребенка поощрить не просто "Молодец!", то это Ваше дело) В сериале "Триггер", есть отличная серия на эту тему и ребенок там вырос успешным, но на самого себя жадным.
12:33:16 12-04-2023
Мне инициатива нравится. Кто-то может это и меркантильностью назвать. Но связь у ребёнка должна быть между его трудом и вознаграждением за него. А его труд в школе - учёба. И когда вырастет будет понимать, что чем лучше работаешь - тем больше получаешь.