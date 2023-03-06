"Что? Где? Завод?". Барнаульский завод мехпрессов провёл квиз для студентов колледжа

Предприятие сотрудничает с разными учебными заведениями, формируя основу своего кадрового резерва

06 марта 2023, 13:14, ИА Амител

Квиз на заводе мехпрессов / Фото: пресс-служба завода

Барнаульский завод мехпрессов организовал квиз-викторину для учащихся Алтайского государственного колледжа. В интеллектуальной битве сразились студенты, обучающиеся по специальности "Технология машиностроения".

Колледж выступил площадкой для мероприятия неслучайно. У завода мехпрессов с учебным заведением выстроены многолетние партнёрские отношения.

"Сегодня необходимо готовить кадры под заказ конкретного предприятия. Для нас важно, что у наших студентов есть возможность взаимодействовать с одним из крупнейших заводов края", – говорит директор колледжа Любовь Гражданкина.

Квиз как формат работы со студентами предприятие опробовало впервые. Цель мероприятия – в непринуждённой атмосфере игры познакомить будущих технологов с заводом, дать им попробовать решить реальные производственные задачи и проверить свои знания.

Во время викторины игроки четырёх команд ("Профессионалы", "Металлисты", "Конструкторы" и "Технологи") отвечали на вопросы о промышленности, производственных процессах, работе технологов. Студенты выполняли и относительно несложные задания – например, определяли названия показанных на экране предметов (мерительного инструмента, прессового оборудования и т.п.). И те, где надо было применить все свои знания. Так, в финальном раунде им предстояло правильно выстроить технологическую цепочку изготовления колёсного диска для сельскохозяйственной техники. Барнаульский завод мехпрессов осуществляет полный цикл изготовления таких изделий.

Квиз на заводе мехпрессов / Фото: пресс-служба завода

Достойные результаты показали все команды, победителем с небольшим отрывом от соперников стали "Конструкторы". Команде вручили призы от Барнаульского завода мехпрессов.

"Квиз нам понравился, было интересно и познавательно. Думаю, выиграть нашей команде помогло знание технических процессов и основ производства, а ещё то, что ранее мы побывали на заводе с экскурсией и видели многое своими глазами", – поделился впечатлениями один из участников команды-победителя Данил Панин.

Работники Барнаульского завода мехпрессов, организовавшие викторину, отметили хороший уровень подготовки студентов колледжа. Проводить подобные мероприятия для студентов планируется и в дальнейшем.

"Работа с колледжами и вузами по совместной подготовке молодых специалистов для промышленности города и края – одно из стратегических направлений кадровой политики нашего предприятия. Мы используем разные методы работы с учащимися. Они приходят к нам на экскурсии, проходят практику. С наиболее перспективными студентами колледжей мы заключаем целевые договоры. По окончании учёбы гарантированно возьмём их на работу", – говорит руководитель группы промышленных предприятий "Барнаульский завод мехпрессов" Сергей Ферапонтов.

Он добавил, что такой формат помогает заводу принимать прямое участие в подготовке работников нужных профессий, с первых лет обучения знакомить их со спецификой работы на производстве, а студентам даёт возможность получить актуальные знания и навыки непосредственно на предприятии.