Что интересного можно посмотреть в Петергофе

Интересные факты об этой популярной туристической локации

25 августа 2023, 16:40, ИА Амител LjN8KKUtj

Петергоф / Фото: bearfotos / Freepik

Петергоф – одно из самых красивейших и легендарных мест северной столицы России. Можно бесконечно описывать местную архитектуру, парки, фонтаны и памятники, но все же лучше увидеть все это своими глазами. Подобрать экскурсию можно на сайте petergof-tours.ru, мы же расскажем о самых интересных фактах, связанных с Петергофом.

Фонтаны

На территории комплекса насчитывается чуть менее 190 разнообразных фонтанов. Многие из них были придуманы лично Петром Первым (например, "шутихи", созданные для развлечения многочисленных гостей царской резиденции).

Не все знают, что легендарная композиция "Адам и Ева" была создана не сразу. Мужская фигура в парке поселилась при Петре, а женская дополнила ее уже при Екатерине Первой. Во время ВОВ многое было разрушено, но "Адам и Ева" сохранились, благодаря тому, что были зарыты в землю.

Центральным фонтаном комплекса считается знаменитый Самсон, построенный к 25-летию Полтавской битвы в 1735 году. Высота его струи достигает 25 метров. Первоначально планировалось, что в парке "поселится" фигура Геракла, но позже было принято решение использовать в качестве прототипа именно библейского персонажа, раздирающего пасть льва.

Пещера Орфей

Если вы хотите на некоторое время совершить путешествие в Грецию, не покидая Петергофа, рекомендуем посетить пещеру "Орфей". Расположена она в Александрийском парке. Это точная копия пещеры с одноименным названием, расположенной на греческом острове Антипарос.

Место, где исполняются желания

По утверждениям многочисленных туристов, существенно увеличить шансы на исполнение заветного желания можно, бросив монетку в фонтан Самсона. Также на территории комплекса есть знаменитая Голова, наполовину закопанная в землю (доподлинно неизвестно происхождение памятника). Чтобы желание исполнилось, загадать его нужно на вершине композиции, после чего важно умыться в протекающем неподалеку ручейке.

Еще несколько интересных фактов

Фонтаны Петергофа функционируют с мая по сентябрь. Их открытие и закрытие сопровождается массовыми праздничными мероприятиями.

Строительство дворцово-паркового комплекса заняло около 100 лет. Большая часть сооружений были созданы по зарисовкам Петра Первого, хотя его последователи также привнесли в развитие ансамбля немало "своего".

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