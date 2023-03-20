Что изменилось с включением программно-аппаратных комплексов в реестр российского ПО

Какие требования выдвигают владельцам ПАКов и почему программно-аппаратные комплексы некоторое время не входили в реестр Минцифры

20 марта 2023, 18:47, ИА Амител 4CQwVszH9pSXr7WttnL

Фото: freepik.com

Что это даёт владельцам ПАКов?

Ещё в конце прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программно-аппаратные комплексы (ПАК) могут быть включены в реестр отечественного программного обеспечения от Минцифры. Но до сих пор у владельцев ПАКов остаётся много вопросов. Рассказываем об изменениях и обновлениях реестра российского ПО.

Прежде всего, для создателей и производителей ПАКов открылся доступ к государственным льготам, ранее предоставленным только владельцам софта российского происхождения. ПАКи, допущенные в реестр, будут освобождены от налога на прибыль, смогут вносить страховые взносы по сниженной ставке 7,6% и не будут облагаться НДС. Для ПАКов – участников государственных закупок также предусмотрены более выгодные условия.

Почему до сих пор ПАКи не входили в реестр Минцифры?

Программно-аппаратные комплексы из-за своей двойственной сути (и устройство, и софт) были исключены и из списка "железа" Минпромторга, и из реестра софта Минцифры. Исправить эту ситуацию решили, добавив ПАК в один из этих списков, а точнее – в реестр российского ПО.

Какие есть требования по включению в реестр?

Не любой ПАК сможет претендовать на льготы. Правообладатели должны убедиться, что их устройства:

Имеют сертификаты системы сертификации средств защиты информации. Проектируются, конструируются, проходят испытания в РФ. Получают обслуживание (ремонт и прочее) также внутри страны.

Кто будет осуществлять поддержку ПАК на госуровне и заниматься спорными вопросами?

Для этого создан совет по ПАКам. Основной обязанностью членов совета станет создание благоприятной среды для продвижения отечественных ПАКов.

"Около 15 компаний выразили готовность оказать поддержку в данном вопросе. В их числе: "Актив софт", "Аквариус", "Код безопасности", "Инфотекс" и другие", – сообщил директор АПКИТ и председатель ТПП по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

Именно совет должен сформулировать признаки, согласно которым оборудование либо будет отнесено к ПАК, либо нет.

На данный момент в документе, подписанном Мишустиным, фигурирует довольно широкое трактование ПАКов. Так, программно-аппаратным комплексом может быть названо сочетание технических и программных средств, функционирующих совместно для выполнения различных задач. Неотъемлемой чертой ПАК является невозможность использования ПО отдельно от устройства и наоборот.

Когда документ вступит в силу?

Заявки от владельцев ПАК начали поступать в Минцифры уже с начала 2023 года. Юристы ФПБ "Гардиум" выяснили, что регламенты по данному вопросу находятся в стадии разработки, и конкретной даты пока нет. Но, вероятно, опция станет доступна в ближайшее время.

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