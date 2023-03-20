Что изменилось с включением программно-аппаратных комплексов в реестр российского ПО
Какие требования выдвигают владельцам ПАКов и почему программно-аппаратные комплексы некоторое время не входили в реестр Минцифры
20 марта 2023, 18:47, ИА Амител 4CQwVszH9pSXr7WttnL
Что это даёт владельцам ПАКов?
Прежде всего, для создателей и производителей ПАКов открылся доступ к государственным льготам, ранее предоставленным только владельцам софта российского происхождения. ПАКи, допущенные в реестр, будут освобождены от налога на прибыль, смогут вносить страховые взносы по сниженной ставке 7,6% и не будут облагаться НДС. Для ПАКов – участников государственных закупок также предусмотрены более выгодные условия.
Почему до сих пор ПАКи не входили в реестр Минцифры?
Программно-аппаратные комплексы из-за своей двойственной сути (и устройство, и софт) были исключены и из списка "железа" Минпромторга, и из реестра софта Минцифры. Исправить эту ситуацию решили, добавив ПАК в один из этих списков, а точнее – в реестр российского ПО.
Какие есть требования по включению в реестр?
Не любой ПАК сможет претендовать на льготы. Правообладатели должны убедиться, что их устройства:
- Имеют сертификаты системы сертификации средств защиты информации.
- Проектируются, конструируются, проходят испытания в РФ.
- Получают обслуживание (ремонт и прочее) также внутри страны.
Кто будет осуществлять поддержку ПАК на госуровне и заниматься спорными вопросами?
Для этого создан совет по ПАКам. Основной обязанностью членов совета станет создание благоприятной среды для продвижения отечественных ПАКов.
"Около 15 компаний выразили готовность оказать поддержку в данном вопросе. В их числе: "Актив софт", "Аквариус", "Код безопасности", "Инфотекс" и другие", – сообщил директор АПКИТ и председатель ТПП по развитию цифровой экономики Николай Комлев.
Именно совет должен сформулировать признаки, согласно которым оборудование либо будет отнесено к ПАК, либо нет.
На данный момент в документе, подписанном Мишустиным, фигурирует довольно широкое трактование ПАКов. Так, программно-аппаратным комплексом может быть названо сочетание технических и программных средств, функционирующих совместно для выполнения различных задач. Неотъемлемой чертой ПАК является невозможность использования ПО отдельно от устройства и наоборот.
Когда документ вступит в силу?
Заявки от владельцев ПАК начали поступать в Минцифры уже с начала 2023 года. Юристы ФПБ "Гардиум" выяснили, что регламенты по данному вопросу находятся в стадии разработки, и конкретной даты пока нет. Но, вероятно, опция станет доступна в ближайшее время.
ООО "ФПБ Гардиум"
Комментарии 0