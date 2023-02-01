НОВОСТИОбщество

Что изменилось в правилах получения льготной ипотеки для ИТ-специалистов?

Правительство решило расширить ипотечную программу для айтишников

01 февраля 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство России изменило условия льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Требования по уровню заработной платы смягчили, а предельный возраст заёмщиков повысили. Подробнее об этих и других изменениях в программе рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как изменились условия по ипотеке для айтишников?

Во-первых, изменились возрастные ограничения. Теперь оформить льготную ипотеку ИТ-специалисты могут уже в 18 лет. Раньше такая возможность предоставлялась только тем, кому уже исполнилось 22 года. Повысили и верхнюю планку – с 44 до 50 лет, сообщает "Российская газета".

Во-вторых, ипотеку разрешили брать всем сотрудникам аккредитованных IT-компаний.

В-третьих, отработать в компании после оформления ипотеки нужно всего пять лет. Раньше её правила обязывали оставаться в организации на весь срок выплаты, чтобы сохранить пониженную ставку.

Сколько должен быть доход, чтобы оформить такую ипотеку?

Теперь чтобы стать участником программы, достаточно зарабатывать не менее 70 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ, а не 100, как это было ранее. Для жителей городов-миллионников этот показатель составляет 120 тысяч против прежних 150. И только в Москве этот параметр решили не менять. Для жителей столицы он по-прежнему составляет 150 тысяч рублей.

Кроме того, теперь минимальный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству. Главное, чтобы это тоже была аккредитованная IT-компания.

Что будет, если я возьму такую ипотеку, но вскоре уволюсь?

На самом деле ничего страшного не произойдёт. Если вы уволитесь с работы, льготная ставка будет сохраняться ещё шесть месяцев. Если за этот период вы не сможете трудоустроиться в аналогичную компанию, новая ставка по ипотеке может быть увеличена до уровня ключевой.

Комментарии 15

  • Странно только, что программистов, которые работают в НЕ аккредитованных IT-компаниях правительство не считает за программистов.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А какой процент то? Льготы бывают разные..
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ставка до 5%. А программистам, если хотят поучаствовать в программе - нужно устроиться в аккредитованную компанию, все просто. НЕ аккредитованная IT-компания - это значит просто шаражка подвальная, все нормальные давно аккредитованы.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько программистов в аккредитованнгых компаниях получают з/п от 70 тыс.? Сомневаюсь, что таких много.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "НЕ аккредитованная IT-компания - это значит просто шаражка подвальная, все нормальные давно аккредитованы" Да ну, серьёзно что-ли? А ничего что крупные предприятия, не являющиеся ИТ-компаниями, имеют в своём штате большие ИТ-отделы?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Сомневаюсь, что таких много. *** А ты не сомневайся, сходи на собеседование в аккредитованную компанию - узнай условия. И да, согласен с 3-м комментарием. Сейчас любая шарага захочет назвать себя АйТи, только есть целый набор критериев - выполняешь их - записывают тебе в реестр.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • в своём штате большие ИТ-отделы? **** Ваш большой отдел - это тупые сисадмины. А стране нужны софтверщики, стране нужны разработчики, кодеры. А вы можете и дальше сидеть в своем большом отделе и в носу ковырять.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "НЕ аккредитованная IT-компания - это значит просто шаражка подвальная" --- Гость, тебе не стыдно такой бред нести? Полно крупных организаций (страховые, банки и т.д.), которые не являются IT-компаниями, т.к. разработка - НЕ их основной вид деятельности. Однако, это не значит, что в эти организациях нет департамента информационных технологий или подобного подразделения.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Ваш большой отдел - это тупые сисадмины. " ---- Гость, да ты тупой гоблин, я смотрю. А в подобных подразделениях работают и разработчики (весьма и весьма компетентные), и аналитики, и тестировщики и т.д. Но ты настолько далек от IT-области, что тебе твоим убогим умишкой просто не понять, как и что происходит.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Я смотрю, здесь завелся туповатый комментатор, которые не понимает, что IT-организацией может стать маленькая фирмочка, основная деятельность которой - это разработка или околоразработка. Но не может стать большая серьезная организация, основная деятельность которой не разработка, хотя штаб программистов и их компетенция во второй несравненно выше, чем в маленькой фирмочке.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • хотя штаб программистов и их компетенция во второй несравненно выше, чем в маленькой фирмочке. **** Не вижу смысла тратить время на дегенератов. Продолжай жить в своем "большом отделе" с якобы компетенциями. Просто прочитай регулирующие документы и поймешь, что банк - не может быть АйТи компанией, хоть там сто тысяч дебилов с компьютерными курсами будет сидеть. Аааа, ну, так это же читать надо, а туповатые читать не умеют...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Как всегда телегу ставят впереди лошади. От них стране не холодно не жарко и доходов как от отрасли экономики ноль, а льготы за наши налоги щедрые. В начале опережающая все отрасли прибыль стране и народу а затем льготы.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Быстрее всего лоббируют лица из окружения Путина у которых у их самих и их детей во владении айти компании. Другой логики нет. А почему не оборонке, промышленности авиа, машиностроительной, нефтянникам, военным и силовикам и т. д.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • И снова высосать из реальной экономики деньги на какую то химеру. То инновации то цифровизация то нанотехнологии, зеленая экономика и энергетический передел теперь айти и искусственный интеллект и на все триллионы в пустую без какого либо экономического эффекта для страны и народа,а уровень жизни народа и его благосостояние все ниже ниже и ниже. А вокруг не наш товар и оборудование по всем перечисленным и вкинутым нам направлениям, по которым деньги десятками триллионов мошеннически переганялись в иностранные кампании без получения современных технологий. И это с той же оперы только с участием других лиц.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Не вижу смысла тратить время на дегенератов. " --- Гость, здесь только один дегенерат, и это - ТЫ. И твои глупые рассуждения на кухне жене высказывай.
    01 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров