Что изменилось в правилах получения льготной ипотеки для ИТ-специалистов?

Правительство решило расширить ипотечную программу для айтишников

01 февраля 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России изменило условия льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Требования по уровню заработной платы смягчили, а предельный возраст заёмщиков повысили. Подробнее об этих и других изменениях в программе рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как изменились условия по ипотеке для айтишников?

Во-первых, изменились возрастные ограничения. Теперь оформить льготную ипотеку ИТ-специалисты могут уже в 18 лет. Раньше такая возможность предоставлялась только тем, кому уже исполнилось 22 года. Повысили и верхнюю планку – с 44 до 50 лет, сообщает "Российская газета".

Во-вторых, ипотеку разрешили брать всем сотрудникам аккредитованных IT-компаний.



В-третьих, отработать в компании после оформления ипотеки нужно всего пять лет. Раньше её правила обязывали оставаться в организации на весь срок выплаты, чтобы сохранить пониженную ставку.

Сколько должен быть доход, чтобы оформить такую ипотеку?

Теперь чтобы стать участником программы, достаточно зарабатывать не менее 70 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ, а не 100, как это было ранее. Для жителей городов-миллионников этот показатель составляет 120 тысяч против прежних 150. И только в Москве этот параметр решили не менять. Для жителей столицы он по-прежнему составляет 150 тысяч рублей.

Кроме того, теперь минимальный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству. Главное, чтобы это тоже была аккредитованная IT-компания.

Что будет, если я возьму такую ипотеку, но вскоре уволюсь?

На самом деле ничего страшного не произойдёт. Если вы уволитесь с работы, льготная ставка будет сохраняться ещё шесть месяцев. Если за этот период вы не сможете трудоустроиться в аналогичную компанию, новая ставка по ипотеке может быть увеличена до уровня ключевой.