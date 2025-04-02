Что изменилось в строительных нормативах в 2025 году?

Рассказываем, как ЭДО упростило работу с исполнительной документацией

02 апреля 2025, 17:10, ИА Амител erid: 2W5zFGDuqgk

Чертежи. Каска / Фото: freepik.com

Строительство – сфера, где баланс между безопасностью и инновациями всегда был хрупким. С одной стороны, дома должны быть надежными и соответствовать строгим стандартам. С другой – избыточная бюрократия и формальные требования могут затормозить процесс и увеличить траты. Впрочем, требования тоже меняются. Рассказываем, как упростили строительные нормативы за последние три года.

Изменение нормативной базы

Градостроительный кодекс по-прежнему определяет, где что можно строить. В регламентах сохранили требования к надежности. Своды правил и ГОСТы указывают, как именно проводить строительные работы. Однако за последние три года количество обязательных требований снизили в 14 раз – на 93%.

В то же время сохраняется контроль за качеством и безопасностью зданий. Схемы территориального планирования будут обновлять каждые десять лет, а новые "песочницы" для инновационного строительства, разрешенные в 2024 году, позволят экспериментировать с регуляциями, ориентируясь на оценку качества, а не формальное соответствие. Получается, что бюрократическую нагрузку снизили.

ЭДО как инструмент повышения эффективности

Еще один важный шаг в сторону упрощения строительного процесса – внедрение электронного документооборота (ЭДО). С 1 сентября 2023 года Минстрой разрешил использовать ЭДО в строительстве, что значительно упростило хранение и обмен документов между подрядчиками, заказчиками и технадзором.

Если раньше даже срочный документ подписывали несколько часов, то теперь на это нужно несколько кликов. Можно обсудить детали во время звонка – и тут же подписать нужный акт. Внедрение ЭДО особенно актуально при работе с исполнительной документацией, которая традиционно требовала обширного количества бумажных документов.

Компании, которые используют ЭДО, получат преимущество за счет повышения оперативности работы, надежности хранения документов и моментального доступа к ним.

Цифровизация и новые правила

Строительство постепенно переходит на параметрическое нормирование. Это концепция, по которой для каждого здания прописывают конкретные показатели безопасности и эффективности. Подход тоже призван упростить работу.

Нормативную базу обновили, исполнительная документация переходит в цифру, а новые технологии дают больше свободы. В 2025 году все движется к тому, чтобы уделять время проектированию и стройке, а не организационным и бюрократическим делам.

Фото: freepik.com

ИП Хватков Г. И.

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