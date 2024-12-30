Что известно о 39-м президенте США Джимми Картере, умершем на 101-м году жизни?
При Картере был подписан Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) между США и СССР, а также бойкотированы Олимпийские игры в Москве в разгар холодной войны
30 декабря 2024, 10:15, ИА Амител
39-й президент США Джимми Картер умер в штате Джорджия в возрасте 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неправительственную организацию "Центр Картера".
Чем известен Джимми Картер и какие значимые события в мировой истории произошли за время его пребывания на посту президента США – в материале amic.ru.
Джимми Картер – 39-й президент США от Демократической партии с 1977 по 1981 год. Первый президент в истории США, достигший возраста 100 лет. В статусе экс-президента США был рекордные 43 года. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года.
Сын бывшего главы государства Джеймс Картер рассказал, что его отец умер в воскресенье в своем доме в штате Джорджия. О причине смерти он не распространяется.
В первые дни на посту Джимми Картер объявил амнистию всем уклонившимся от призыва во время Вьетнамской войны. Также он принял меры для остановки периода стагфляции. Под его руководством создали Министерство образования и Министерство энергетики США.
При Картере США и СССР подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) в 1979 году. Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан он не передавал этот документ на одобрение в Сенат Конгресса. В разгар холодной войны в 1980 году объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве и запретил поставки пшеницы из США в СССР.
Как пишет The Washington Post, демократ Картер смог "изменить представление о жизни президентов после завершения полномочий". Белый дом он покинул после всего одного срока на посту главы государства.
В 2002-м Картер получил Нобелевскую премию мира. Ему присудили награду за усилия по мирному разрешению международных конфликтов и борьбу за права человека.
Джимми Картер также является автором множества книг, в том числе мемуаров, а также сборника стихотворений и книг для детей, которую проиллюстрировала его дочь.
В 2015 году у Картера диагностировали меланому – злокачественную опухоль, которая распространилась на печень и мозг. В феврале 2023 года он принял решение не продолжать лечение в клинике, а получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни со своей семьей. В последний раз бывший глава государства появлялся на публике на похоронах супруги. Там он сидел в инвалидном кресле.
10:36:40 30-12-2024
Хороший дед был
Честно выбраный
10:38:32 30-12-2024
В его честь назван отсек двигателя внутреннего сгорания, где находится вал имени Пьера Кардена.
10:38:53 30-12-2024
В его честь назван отсек двигателя внутреннего сгорания, где находится вал имени Пьера Кардена.
10:58:31 30-12-2024
"От чего умер Джимми Картер?"
какой интересный и неожиданный вопрос, учитывая 100- летний возраст.
20:57:05 30-12-2024
Говорили,что у него агрессивный рак кожи.