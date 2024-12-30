Что известно о 39-м президенте США Джимми Картере, умершем на 101-м году жизни?

При Картере был подписан Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) между США и СССР, а также бойкотированы Олимпийские игры в Москве в разгар холодной войны

30 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

39-й президент США Джимми Картер / Фото: ТАСС

39-й президент США Джимми Картер умер в штате Джорджия в возрасте 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неправительственную организацию "Центр Картера".

Чем известен Джимми Картер и какие значимые события в мировой истории произошли за время его пребывания на посту президента США – в материале amic.ru.

Кто такой Джимми Картер?

Джимми Картер – 39-й президент США от Демократической партии с 1977 по 1981 год. Первый президент в истории США, достигший возраста 100 лет. В статусе экс-президента США был рекордные 43 года. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года.

От чего умер Джимми Картер?

Сын бывшего главы государства Джеймс Картер рассказал, что его отец умер в воскресенье в своем доме в штате Джорджия. О причине смерти он не распространяется.

Что сделал Картер на посту президента США?

В первые дни на посту Джимми Картер объявил амнистию всем уклонившимся от призыва во время Вьетнамской войны. Также он принял меры для остановки периода стагфляции. Под его руководством создали Министерство образования и Министерство энергетики США.

При Картере США и СССР подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) в 1979 году. Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан он не передавал этот документ на одобрение в Сенат Конгресса. В разгар холодной войны в 1980 году объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве и запретил поставки пшеницы из США в СССР.

Как пишет The Washington Post, демократ Картер смог "изменить представление о жизни президентов после завершения полномочий". Белый дом он покинул после всего одного срока на посту главы государства.

Чем еще известен Джимми Картер?

В 2002-м Картер получил Нобелевскую премию мира. Ему присудили награду за усилия по мирному разрешению международных конфликтов и борьбу за права человека.

Джимми Картер также является автором множества книг, в том числе мемуаров, а также сборника стихотворений и книг для детей, которую проиллюстрировала его дочь.

Как прошли последние годы жизни Картера?

В 2015 году у Картера диагностировали меланому – злокачественную опухоль, которая распространилась на печень и мозг. В феврале 2023 года он принял решение не продолжать лечение в клинике, а получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни со своей семьей. В последний раз бывший глава государства появлялся на публике на похоронах супруги. Там он сидел в инвалидном кресле.