В ТЦ "Гвоздь" обрушилась кровля

07 ноября 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: стоп-кадр с пожара / МЧС России

Крупный пожар вспыхнул в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ ночью 7 ноября. Пламя охватило более 20 тысяч квадратных метров здания, в том числе загорелась крыша. В районе ЧП перекрыто движение для транспорта. Рассказываем все, что известно об это происшествии на данный момент.

Что известно о пожаре в ТЦ в Бурятии?

Первая информация о пожаре в торговом центре "Гвоздь" в Улан-Удэ появилась в Telegram-канале МЧС по Республике Бурятия в пятом часу утра. Сообщалось, что на площади 10 тысяч квадратных метров горит кровля торгового центра, который располагается недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Вскоре огонь перекинулся на второй этаж здания, а кровля частично обрушилась.

Очевидцы в социальных сетях писали, что мoщныe клyбы плaмeни и дымa видны из вcex тoчек гopoдa. В том числе возгорание сняли с самолета пассажиры утренних рейсов, делился кадрами Telegram-канал "Сибирский экспресс".

В районе пожара перекрыли движение для автомобилей и трамваев. Как сообщает "Байкал-Daily", для транспорта остаются закрытыми улицы Ключевская, Лебедева, Жердева и Дарханская. В городе образовались серьезные пробки и многие опоздали на учебу и работу.

Известно, что ТЦ "Гвоздь" – самый крупный в Улан-Удэ специализированный мебельный магазин. В здaнии нaxoдитcя бoлee 1З0 кoмпaний и opгaнизaций, в тoм чиcлe cyдeбныe yчacтки и oфиc Энepгocбытa Бypятии, уточняет Arigus.tv.

Позже МЧС проинформировало, что распространение пожара удалось остановить. Его общая площадь составила порядка 22 тысяч квадратных метров. На месте сейчас работают 126 человек и 32 единицы техники.

Есть ли пострадавшие при пожаре в ТЦ "Гвоздь"?

По предварительной информации, пострадавших нет. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек, сообщает МЧС.

Что стало причиной пожара в торговом центре в Бурятии?

Причины пожара (даже предварительные) пока не называют. По информации "МК", возгорание, предположительно, началось с внешней стороны здания, где расположены автомастерские.

Известно, что прокуратура поставила на контроль ход и результат проверочных мероприятий, устанавливающих причины возникновения пожара.