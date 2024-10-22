Что известно о крушении грузового самолета в Судане, на борту которого были россияне?
Портал Sudan War Monitor подчеркивает, что о выживших членах экипажа не сообщается, а большая часть самолета сгорела
22 октября 2024, 09:56, ИА Амител
Мятежные Силы быстрого реагирования (СБР) Судана, которые захватили западный регион страны, сообщили о сбитом грузовом самолете. По их данным, на борту воздушного судна были и россияне. Авиакатастрофа произошла 21 октября в 03:00 по московскому времени. Все, кто находился на борту грузового самолета, погибли. Что известно о крушении, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Зачем в Судане сбили самолет с россиянами на борту?
СБР Судана могли сбить Ил-76, в котором находились граждане РФ, по ошибке. Они могли принять мирное воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов, за военное. Согласно информации портала Sudan War Monitor, на опубликованной видеозаписи один из командиров СБР заявил, что они с помощью управляемых ракет подбили "египетский "Антонов".
По данным Shot, Ил-76 летел на помощь другому самолету ОАЭ, который получил повреждения при посадке в Западном Кордофане. Грузовой самолет перевозил запасные части и инженеров для ремонта авиалайнера.
Откуда информация, что на борту были россияне?
По данным Telegram-канала Shot, на месте крушения самолета были найдены документы на имя Виктора Г., главного инженера Airline Transport Incorporation FZC.
С Виктором могли быть и другие коллеги-россияне. В частности, сообщается, что в сбитом самолете находился россиянин Антон С. – его паспорт опубликовали суданские СМИ, пишет Telegram-канал Baza.
Ранее посольство РФ в Судане сообщило, что выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором могли быть россияне. По информации диппредставительства, "ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре", информирует ТАСС.
10:00:48 22-10-2024
Что за дикость???? - "СБР Судана могли сбить Ил-76, в котором находились граждане РФ, по ошибке" - ???!
10:10:29 22-10-2024
Гость (10:00:48 22-10-2024) Что за дикость???? - "СБР Судана могли сбить Ил-76, в которо... Думали египетский
10:22:53 22-10-2024
Гость (10:00:48 22-10-2024) Что за дикость???? - "СБР Судана могли сбить Ил-76, в которо...
Никогда раньше не было такого, чтобы ополченцы, захватившие часть страны, сбивали гражданский самолёт, перепутав его с военным
02:52:52 23-10-2024
Гость (10:00:48 22-10-2024) Что за дикость???? - "СБР Судана могли сбить Ил-76, в которо... там война же
10:02:30 22-10-2024
египетский --- Судан с Египтом воюет? А Израиль с Ливаном, Ираном и Палестиной. Везде неспокойно
10:11:38 22-10-2024
Ящик Пандоры, работает в полную мощь. В каждых странах верующих до самых верхушек "вертикалей", в подогретую прорубь в валенках с вензелями ходят, а мира нет. С богом, с маленькой буквы, что то ни так ребята.
10:15:33 22-10-2024
А Минобороны Франции призвало заняться размещением сил сдерживания на Украине - входит НАТО, в мире очень неспокойно Входит и выходит, так ослик Иа говорил, но он был очень спокойный
10:33:53 22-10-2024
Гость (10:15:33 22-10-2024) А Минобороны Франции призвало заняться размещением сил сдерж... Гость, что ты сморозил про ослика? У НАТЫ, до 2008 года не было денег на туалетную бумагу, пользовались архивными секретными бумагами на эти цели. Знаменитая речь ВВП, так напугала этот колхоз, что они получили второе дыхание. Финны, на что терпеливый народ, за один год одним прыжком туды ускакали.
12:54:18 22-10-2024
Гость (10:33:53 22-10-2024) Гость, что ты сморозил про ослика? У НАТЫ, до 2008 года не б... Ты просто не заметил, фины туда практически сразу после ВОВ ускакали, только официально это не оформляли. Официальное оформление ничего не изменило, только повысило вероятность исчезновения их страны в случае Третьей мировой. До этого у них был шанс в стороне остаться
10:31:48 22-10-2024
Премьер-министр Грузии еще сообщил о предложении Запада повоевать с Россией три-четыре дня - все накаляется
10:53:40 22-10-2024
Гость (10:31:48 22-10-2024) Премьер-министр Грузии еще сообщил о предложении Запада пово... успеем.
10:58:50 22-10-2024
Гость (10:31:48 22-10-2024) Премьер-министр Грузии еще сообщил о предложении Запада пово... Сплетни подъездных бабок собираешь товарищ. Если бы не было бодливой коровы в стаде, то стадо бы мирно паслось.
12:45:42 22-10-2024
Сплетни подъездных бабок собираешь товарищ -- ты зачем Комсомольскую правду, Газету.ру, Ленту.ру, ТАСС и Яднекс.Дзен подъезными бабками обзываешь, товарищ?
13:22:06 22-10-2024
Telex: США предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции 23 октября - это завтра