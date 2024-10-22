Что известно о крушении грузового самолета в Судане, на борту которого были россияне?

Портал Sudan War Monitor подчеркивает, что о выживших членах экипажа не сообщается, а большая часть самолета сгорела

22 октября 2024, 09:56, ИА Амител

Крушение самолета / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

Мятежные Силы быстрого реагирования (СБР) Судана, которые захватили западный регион страны, сообщили о сбитом грузовом самолете. По их данным, на борту воздушного судна были и россияне. Авиакатастрофа произошла 21 октября в 03:00 по московскому времени. Все, кто находился на борту грузового самолета, погибли. Что известно о крушении, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем в Судане сбили самолет с россиянами на борту?

СБР Судана могли сбить Ил-76, в котором находились граждане РФ, по ошибке. Они могли принять мирное воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов, за военное. Согласно информации портала Sudan War Monitor, на опубликованной видеозаписи один из командиров СБР заявил, что они с помощью управляемых ракет подбили "египетский "Антонов".

По данным Shot, Ил-76 летел на помощь другому самолету ОАЭ, который получил повреждения при посадке в Западном Кордофане. Грузовой самолет перевозил запасные части и инженеров для ремонта авиалайнера.

Откуда информация, что на борту были россияне?

По данным Telegram-канала Shot, на месте крушения самолета были найдены документы на имя Виктора Г., главного инженера Airline Transport Incorporation FZC.

С Виктором могли быть и другие коллеги-россияне. В частности, сообщается, что в сбитом самолете находился россиянин Антон С. – его паспорт опубликовали суданские СМИ, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее посольство РФ в Судане сообщило, что выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором могли быть россияне. По информации диппредставительства, "ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре", информирует ТАСС.