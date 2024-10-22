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Что известно о крушении грузового самолета в Судане, на борту которого были россияне?

Портал Sudan War Monitor подчеркивает, что о выживших членах экипажа не сообщается, а большая часть самолета сгорела

22 октября 2024, 09:56, ИА Амител

Крушение самолета / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky
Крушение самолета / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

Мятежные Силы быстрого реагирования (СБР) Судана, которые захватили западный регион страны, сообщили о сбитом грузовом самолете. По их данным, на борту воздушного судна были и россияне. Авиакатастрофа произошла 21 октября в 03:00 по московскому времени. Все, кто находился на борту грузового самолета, погибли. Что известно о крушении, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем в Судане сбили самолет с россиянами на борту?

СБР Судана могли сбить Ил-76, в котором находились граждане РФ, по ошибке. Они могли принять мирное воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов, за военное. Согласно информации портала Sudan War Monitor, на опубликованной видеозаписи один из командиров СБР заявил, что они с помощью управляемых ракет подбили "египетский "Антонов".

По данным Shot, Ил-76 летел на помощь другому самолету ОАЭ, который получил повреждения при посадке в Западном Кордофане. Грузовой самолет перевозил запасные части и инженеров для ремонта авиалайнера.

Откуда информация, что на борту были россияне?

По данным Telegram-канала Shot, на месте крушения самолета были найдены документы на имя Виктора Г., главного инженера Airline Transport Incorporation FZC.

С Виктором могли быть и другие коллеги-россияне. В частности, сообщается, что в сбитом самолете находился россиянин Антон С. – его паспорт опубликовали суданские СМИ, пишет Telegram-канал Baza.

Ранее посольство РФ в Судане сообщило, что выясняет обстоятельства крушения грузового самолета, на котором могли быть россияне. По информации диппредставительства, "ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре", информирует ТАСС.

крушение самолета

Комментарии 14

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Гость

10:00:48 22-10-2024

Что за дикость???? - "СБР Судана могли сбить Ил-76, в котором находились граждане РФ, по ошибке" - ???!

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Гость

10:10:29 22-10-2024

Гость (10:00:48 22-10-2024) Что за дикость???? - "СБР Судана могли сбить Ил-76, в которо... Думали египетский

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Гость из будущего

10:22:53 22-10-2024

Гость (10:00:48 22-10-2024) Что за дикость???? - "СБР Судана могли сбить Ил-76, в которо...
Никогда раньше не было такого, чтобы ополченцы, захватившие часть страны, сбивали гражданский самолёт, перепутав его с военным

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Гость

02:52:52 23-10-2024

Гость (10:00:48 22-10-2024) Что за дикость???? - "СБР Судана могли сбить Ил-76, в которо... там война же

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Гость

10:02:30 22-10-2024

египетский --- Судан с Египтом воюет? А Израиль с Ливаном, Ираном и Палестиной. Везде неспокойно

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Гость

10:11:38 22-10-2024

Ящик Пандоры, работает в полную мощь. В каждых странах верующих до самых верхушек "вертикалей", в подогретую прорубь в валенках с вензелями ходят, а мира нет. С богом, с маленькой буквы, что то ни так ребята.

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Гость

10:15:33 22-10-2024

А Минобороны Франции призвало заняться размещением сил сдерживания на Украине - входит НАТО, в мире очень неспокойно Входит и выходит, так ослик Иа говорил, но он был очень спокойный

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Гость

10:33:53 22-10-2024

Гость (10:15:33 22-10-2024) А Минобороны Франции призвало заняться размещением сил сдерж... Гость, что ты сморозил про ослика? У НАТЫ, до 2008 года не было денег на туалетную бумагу, пользовались архивными секретными бумагами на эти цели. Знаменитая речь ВВП, так напугала этот колхоз, что они получили второе дыхание. Финны, на что терпеливый народ, за один год одним прыжком туды ускакали.

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Гость

12:54:18 22-10-2024

Гость (10:33:53 22-10-2024) Гость, что ты сморозил про ослика? У НАТЫ, до 2008 года не б... Ты просто не заметил, фины туда практически сразу после ВОВ ускакали, только официально это не оформляли. Официальное оформление ничего не изменило, только повысило вероятность исчезновения их страны в случае Третьей мировой. До этого у них был шанс в стороне остаться

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Гость

10:31:48 22-10-2024

Премьер-министр Грузии еще сообщил о предложении Запада повоевать с Россией три-четыре дня - все накаляется

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Мусик

10:53:40 22-10-2024

Гость (10:31:48 22-10-2024) Премьер-министр Грузии еще сообщил о предложении Запада пово... успеем.

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Гость

10:58:50 22-10-2024

Гость (10:31:48 22-10-2024) Премьер-министр Грузии еще сообщил о предложении Запада пово... Сплетни подъездных бабок собираешь товарищ. Если бы не было бодливой коровы в стаде, то стадо бы мирно паслось.

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Гость

12:45:42 22-10-2024

Сплетни подъездных бабок собираешь товарищ -- ты зачем Комсомольскую правду, Газету.ру, Ленту.ру, ТАСС и Яднекс.Дзен подъезными бабками обзываешь, товарищ?

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Гость

13:22:06 22-10-2024

Telex: США предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции 23 октября - это завтра

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