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Что известно о крушении самолета, на борту которого был Евгений Пригожин?

По данным Росавиации, основатель "Вагнера" был в списке пассажиров рухнувшего воздушного судна

24 августа 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: t.me/orchestra_w
Фото: t.me/orchestra_w

Бизнес-джет рухнул в Тверской области 23 августа. Никто из пассажиров не выжил. Почти сразу в СМИ появились сообщения о том, что самолет принадлежал Евгению Пригожину, а сам он был на борту в момент крушения. Позднее то, что основатель ЧВК "Вагнер" числился в списке пассажиров, подтвердили и в Росавиации.

Что известно о крушении самолета в Тверской области на данный момент и правда ли, что в авиакатастрофе погиб Евгений Пригожин, - в материале amic.ru.

1

Что произошло?

Гражданский самолет бизнес-класса Embraer Legacy 600 рухнул 23 августа возле села Куженкино в Тверской области. Как пишет Mash, воздушное судно направлялось из Москвы в Санкт-Петербург. В последний раз самолет появился на радарах в 18.11, после чего пропал
Перед крушением самолёта в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.
Чуть позже в Telegram-каналах появились фото и видео с места крушения. Очевидцы рассказали Mash, что услышали два громких хлопка непосредственно перед крушением. У самолёта отвалилось крыло, и он рухнул рядом с заброшенной фермой.
ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил, что на борту находилось десять человек - семь пассажиров и трое пилотов. Все они погибли.
Почти сразу же издания стали сообщать о том, что разбившийся самолёт принадлежал Евгению Пригожину. Появились и сообщения о том, что он сам был на борту в момент крушения.
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Правда ли, что Евгений Пригожин был на борту разбившегося самолета?

Пригожин точно был в списке пассажиров разбившегося самолёта. Об этом сообщила Росавиация.
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Правда ли, что Евгений Пригожин погиб при крушении самолета в Тверской области?

Официального подтверждения о гибели Евгения Пригожина на данный момент нет. О смерти основателя "Вагнера" сообщают близкие к организации Telegram-каналы, а также различные СМИ. По их версии, в авиакатастрофе также погиб правая рука Пригожина Дмитрий Уткин.
Так, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, близкие к "Вагнеру" источники подтвердили смерть основателя организации.
"Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина", - написал Рогов."Царьград" со ссылкой на собственные источники сообщил, что тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина предварительно опознали. Впрочем, еще предстоит провести генетическую экспертизу.
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Мог ли Евгений Пригожин выжить в авиакатастрофе?

Такие версии тоже выдвигаются. Вернее, некоторые Telegram-каналы полагают, что Пригожин мог и не быть на борту разбившегося самолёта.
В Telegram-каналах вспомнили, что в 2019 году уже была история, когда СМИ сообщили о смерти Евгения Пригожина. Тогда сообщалось, что он был на борту рухнувшего в Конго самолёта. Позднее выяснилось, что это не так.
Кроме того, в момент крушения в небе был и второй самолет Пригожина - Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650". Но когда это воздушное судно приземлилось в Москве, основатель ЧВК "Вагнер" на связь так и не вышел.
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Кто еще находился на борту бизнес-джета во время крушения?

Список пассажиров, которые, помимо Евгения Пригожина, были на борту разбившегося самолета, опубликовала Росавиация:
  • Дмитрий Уткин
  • Сергей Пропустин
  • Евгений Макарян
  • Александр Тотмин
  • Валерий Чекалов
  • Николай Матусеев

Также известны имена трех членов экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Каримов Рустам и бортпроводник Распопова Кристина.

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По какой причине самолет Евгения Пригожина разбился?

По данным источников РБК, сейчас рассматриваются все версии произошедшего. Среди них: ошибка пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие".
Mash пишет, что спецслужбы также проверяют и версию теракта.
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Как власти и правоохранительные органы отреагировали на крушение самолета Пригожина?

Главное управление СК возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ, связанное с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Сообщается, что губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ход расследования под свой личный контроль.
Фото: unsplash.com

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крушение самолета чрезвычайное происшествие
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