По данным Росавиации, основатель "Вагнера" был в списке пассажиров рухнувшего воздушного судна

24 августа 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: t.me/orchestra_w

Бизнес-джет рухнул в Тверской области 23 августа. Никто из пассажиров не выжил. Почти сразу в СМИ появились сообщения о том, что самолет принадлежал Евгению Пригожину, а сам он был на борту в момент крушения. Позднее то, что основатель ЧВК "Вагнер" числился в списке пассажиров, подтвердили и в Росавиации.

Что известно о крушении самолета в Тверской области на данный момент и правда ли, что в авиакатастрофе погиб Евгений Пригожин, - в материале amic.ru.

1 Что произошло? Гражданский самолет бизнес-класса Embraer Legacy 600 рухнул 23 августа возле села Куженкино в Тверской области. Как пишет Mash , воздушное судно направлялось из Москвы в Санкт-Петербург. В последний раз самолет появился на радарах в 18.11, после чего пропал Перед крушением самолёта в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино. Чуть позже в Telegram-каналах появились фото и видео с места крушения. Очевидцы рассказали Mash, что услышали два громких хлопка непосредственно перед крушением. У самолёта отвалилось крыло, и он рухнул рядом с заброшенной фермой. ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил, что на борту находилось десять человек - семь пассажиров и трое пилотов. Все они погибли. Почти сразу же издания стали сообщать о том, что разбившийся самолёт принадлежал Евгению Пригожину. Появились и сообщения о том, что он сам был на борту в момент крушения.

2 Правда ли, что Евгений Пригожин был на борту разбившегося самолета? Пригожин точно был в списке пассажиров разбившегося самолёта. Об этом сообщила Росавиация.

3 Правда ли, что Евгений Пригожин погиб при крушении самолета в Тверской области? Официального подтверждения о гибели Евгения Пригожина на данный момент нет. О смерти основателя "Вагнера" сообщают близкие к организации Telegram-каналы, а также различные СМИ. По их версии, в авиакатастрофе также погиб правая рука Пригожина Дмитрий Уткин. Так, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, близкие к "Вагнеру" источники подтвердили смерть основателя организации. "Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина", - написал Рогов. "Царьград" со ссылкой на собственные источники сообщил, что тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина предварительно опознали. Впрочем, еще предстоит провести генетическую экспертизу.

4 Мог ли Евгений Пригожин выжить в авиакатастрофе? Такие версии тоже выдвигаются. Вернее, некоторые Telegram-каналы полагают, что Пригожин мог и не быть на борту разбившегося самолёта. В Telegram-каналах вспомнили, что в 2019 году уже была история, когда СМИ сообщили о смерти Евгения Пригожина. Тогда сообщалось, что он был на борту рухнувшего в Конго самолёта. Позднее выяснилось, что это не так. Кроме того, в момент крушения в небе был и второй самолет Пригожина - Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650". Но когда это воздушное судно приземлилось в Москве, основатель ЧВК "Вагнер" на связь так и не вышел.

5 Кто еще находился на борту бизнес-джета во время крушения? Дмитрий Уткин

Сергей Пропустин

Евгений Макарян

Александр Тотмин

Валерий Чекалов

Николай Матусеев Список пассажиров, которые, помимо Евгения Пригожина, были на борту разбившегося самолета, опубликовала Росавиация: Также известны имена трех членов экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Каримов Рустам и бортпроводник Распопова Кристина.

6 По какой причине самолет Евгения Пригожина разбился? По данным источников РБК , сейчас рассматриваются все версии произошедшего. Среди них: ошибка пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие". Mash пишет, что спецслужбы также проверяют и версию теракта.