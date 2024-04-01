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Что известно о магнитной буре, которая может накрыть Землю 1 апреля 2024 года?

Некоторые ученые сообщают, что апрель начнется с града геомагнитных ударов

01 апреля 2024, 12:10, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com
Солнечная активность / Фото: pxhere.com

В начале апреля геомагнитная обстановка на Земле будет нестабильной. Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на ученых. Причиной называют возросшую солнечную активность. Не исключена и вероятность магнитных бурь.

Рассказываем, ждать ли магнитную бурю уже 1 апреля и на сколько мощной она может быть.

1

Правда ли, что 1 апреля 2024 года Землю накроет очередная магнитная буря?

Не совсем. Вообще, заранее предсказать магнитную бурю практически невозможно. Чаще всего подобные штормы развиваются стремительно, а прогнозируют их за пару часов до начала. Обычно ученые обозначают лишь вероятность, с которой геомагнитная активность может усилиться до состояния магнитной бури.
2

Какой будет геомагнитная обстановка 1 апреля?

На самом деле, прогноз на 1 апреля вполне благоприятный. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, практически весь день мощность геомагнитных колебаний будет держаться на отметке в два балла. Лишь изредка они могут усилиться до трех баллов.
Впрочем, все эти показатели считаются "зеленой зоной" - безопасным уровнем активности.
3

Какова вероятность, что магнитная буря все же будет?

Ученые оценивают вероятность магнитной бури 1 апреля 2024 года невысоко - в 5%. А шанс, что на нас обрушится сильный геомагнитный шторм, совсем минимальный - 1%.
4

Когда в начале апреля ожидается настоящая магнитная буря?

Как мы уже сказали, точно спрогнозировать магнитную бурю почти невозможно. Но в прогнозе лаборатории указано, что геомагнитная активность усилится 4 и 5 апреля. В эти дни колебания будут достигать четырех баллов, что считается уже "желтой" зоной.
Соответственно, и вероятность магнитной бури в эти дни будет выше.
магнитные бури

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