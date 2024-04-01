Некоторые ученые сообщают, что апрель начнется с града геомагнитных ударов

01 апреля 2024, 12:10, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

В начале апреля геомагнитная обстановка на Земле будет нестабильной. Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на ученых. Причиной называют возросшую солнечную активность. Не исключена и вероятность магнитных бурь.

Рассказываем, ждать ли магнитную бурю уже 1 апреля и на сколько мощной она может быть.

1 Правда ли, что 1 апреля 2024 года Землю накроет очередная магнитная буря? Не совсем. Вообще, заранее предсказать магнитную бурю практически невозможно. Чаще всего подобные штормы развиваются стремительно, а прогнозируют их за пару часов до начала. Обычно ученые обозначают лишь вероятность, с которой геомагнитная активность может усилиться до состояния магнитной бури.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 1 апреля? На самом деле, прогноз на 1 апреля вполне благоприятный. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , практически весь день мощность геомагнитных колебаний будет держаться на отметке в два балла. Лишь изредка они могут усилиться до трех баллов. Впрочем, все эти показатели считаются "зеленой зоной" - безопасным уровнем активности.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же будет? Ученые оценивают вероятность магнитной бури 1 апреля 2024 года невысоко - в 5%. А шанс, что на нас обрушится сильный геомагнитный шторм, совсем минимальный - 1%.