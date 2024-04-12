Причина – возросшая солнечная активность

12 апреля 2024, 13:23, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

Очередная магнитная буря может обрушиться на Землю в ближайшие дни. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на данные ученых. Некоторые даже отмечают, что удар может произойти уже 12 апреля.

О том, ждать ли магнитную бурю 12 апреля 2024 года и какой мощности она может достигнуть, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 12 апреля 2024 года будет магнитная буря? Не совсем. Дело в том, что конкретных прогнозов о приходе магнитной бури почти не бывает. Точно предсказать это явление можно лишь за несколько часов до его начала. Поэтому ученые оценивают лишь вероятность магнитной бури, уровень солнечной активности и обстановку на Земле.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 12 апреля? На самом деле, 12 апреля обстановка будет вполне знакомой. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , указано, что мощность геомагнитных возмущений будет колебаться от 1 до 2 баллов. Такой уровень активности входит в "зеленую" зону и не опасен для человека.

3 Какова вероятность магнитной бури 12 апреля? Поскольку обстановка будет спокойной, то и риск возникновения магнитной бури минимальный. Ученые оценивают его в 1%.

4 Будут ли магнитные бури 13 и 14 апреля? Как мы уже сказали, точно спрогнозировать невозможно. Но геомагнитная обстановка в эти дни усложнится. Так, 13 апреля уже стабильно ожидаются 2-балльные возмущения, а 14 апреля колебания усилятся до 3, а иногда и до 4 баллов. Соответственно, и вероятность магнитной бури увеличится.