Что известно о магнитной буре, которая может обрушиться на Землю 12 апреля?
Причина – возросшая солнечная активность
12 апреля 2024, 13:23, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pxhere.com
Очередная магнитная буря может обрушиться на Землю в ближайшие дни. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на данные ученых. Некоторые даже отмечают, что удар может произойти уже 12 апреля.
О том, ждать ли магнитную бурю 12 апреля 2024 года и какой мощности она может достигнуть, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 12 апреля 2024 года будет магнитная буря?
Не совсем. Дело в том, что конкретных прогнозов о приходе магнитной бури почти не бывает. Точно предсказать это явление можно лишь за несколько часов до его начала.
Поэтому ученые оценивают лишь вероятность магнитной бури, уровень солнечной активности и обстановку на Земле.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 12 апреля?
На самом деле, 12 апреля обстановка будет вполне знакомой. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, указано, что мощность геомагнитных возмущений будет колебаться от 1 до 2 баллов. Такой уровень активности входит в "зеленую" зону и не опасен для человека.
3
Какова вероятность магнитной бури 12 апреля?
Поскольку обстановка будет спокойной, то и риск возникновения магнитной бури минимальный. Ученые оценивают его в 1%.
4
Будут ли магнитные бури 13 и 14 апреля?
Как мы уже сказали, точно спрогнозировать невозможно. Но геомагнитная обстановка в эти дни усложнится.
Так, 13 апреля уже стабильно ожидаются 2-балльные возмущения, а 14 апреля колебания усилятся до 3, а иногда и до 4 баллов. Соответственно, и вероятность магнитной бури увеличится.
5
Какова вероятность, что 13 и 14 апреля на нас обрушатся магнитные бури?
13 апреля вероятность магнитной бури составит 5%. А 14 апреля она увеличится до 10%.
Тем не менее вероятность перехода в сильный геомагнитный шторм в эти дни ученые оценивают лишь в 1%.
Комментарии 0