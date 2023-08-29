Что известно о нападении на русскую пару в Киргизии, с которым будет разбираться МИД?
С просьбой защитить пострадавших россиян обратился глава СПЧ Валерий Фадеев
29 августа 2023, 11:34, ИА Амител
Фото: скриншот из видео Telegram-канала Readovka
В российский МИД направили обращение с просьбой разобраться в ситуации с нападением на российскую пару в Киргизии. Письмо в ведомство написал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщается в Telegram-канале организации. Местные правоохранители вообще не обратили внимание на инцидент, а пострадавшим продолжают угрожать, говорится в обращении.
О том, что известно про нападение на россиян в Киргизии, - в материале amic.ru.
1
Что за нападение на россиян произошло в Киргизии?
По данным Telegram-канала Readovka, инцидент произошел еще в начале августа. Как пишет источник, в одном из ресторанов Бишкека русская пара столкнулась с агрессивным поведением нескольких граждан Киргизии.
Последние, следует из сообщения канала, "только присев за стол, начали проклинать и материть на все заведение славян и Россию за факт их существования и, разъяренные, налетели на первую попавшуюся русскую пару". У девушки, которая пыталась заснять поведение, агрессивная компания отобрала телефон, а парня избила толпой, нанося удары в том числе и по голове.
Readovka опубликовала видеозапись происшествия. На кадрах видно, что разнять стороны конфликта попытались официанты. Впрочем, нашлись и посетители, которые присоединились к избиению.
2
Как местные полицейские отреагировали на нападение?
Милицию вызвали сотрудники кафе. Но, как утверждает Readovka, в отделение в итоге забрали лишь одного из нападавших. Telegram-канал со ссылкой на пострадавшую утверждает, что следователи встали на сторону киргизской компании и пытаются закрыть дело.
3
Что происходит с пострадавшей парой после происшествия?
Пытаясь добиться справедливости в соцсетях, пара лишь получила еще одну порцию агрессии. По словам пострадавшей, в её адрес теперь постоянно приходят угрозы расправы. Как утверждает Readovka, в комментариях к постам девушки нашлись и другие русские, которые жалуются на травлю по этническому признаку.
Сейчас паре страшно даже выходить на улицу, пишет Telegram-канал.
4
Как МИД РФ может защитить пострадавших?
В СПЧ считают, что сотрудники консульства в Киргизии должны тщательно разобраться в произошедшем и принять все необходимые меры, чтобы защитить пострадавших.
"Местные силовые органы не сообщали о произошедшем, и случай получил огласку лишь благодаря соцсетям, в которых пострадавшие продолжают получать угрозы. Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", - говорится в обращении, которое Валерий Фадеев направил заместителю министра иностранных дел РФ Евгению Иванову.
11:38:01 29-08-2023
Вот Вам и Киргизы....раньше были толерантнее, конгруэнтнее!!!
12:03:47 29-08-2023
Гость (11:38:01 29-08-2023) Вот Вам и Киргизы....раньше были толерантнее, конгруэнтнее!!... когда это было? Они уже в конце 80-х на русских косо глядели
13:08:20 29-08-2023
Гость (11:38:01 29-08-2023) Вот Вам и Киргизы....раньше были толерантнее, конгруэнтнее!!... Дикари эти киргизы. И никогда они цивилизованными не были, как ни старались их при СССР хоть как-то образовать и в людей превратить.
11:57:11 29-08-2023
дикари,что с них взять? реинкарнировать Фрунзе?
11:57:58 29-08-2023
Зачем эта фильмокрутка провоцировала местных жителей тик током своим. Теперь из за этой дуры МИД занимается. Щас Армию подключать придётся?
12:15:36 29-08-2023
Вообще-то, в кровавые 90-е в "братской" средней азии, когда оттуда вслед за Афганистаном "победно", увешанные орденами и медалями и прочими почестями "победителей", поспешно вышли наши войска, там начались массовые погромы, преследования и убийства русских и прочих "фякиров" ("неверных"). Были даже оценки, что в Средней азии было вырезано 1.5 миллиона, а в Чечне 0.3 миллиона русских. Потом было решено всё это забыть.
12:56:51 29-08-2023
Гость (12:15:36 29-08-2023) Вообще-то, в кровавые 90-е в "братской" средней азии, когда ... А ты с какой целью вспомнил ?
13:09:13 29-08-2023
Гость (12:56:51 29-08-2023) А ты с какой целью вспомнил ?... Правильно.ю что вспомнил. Ничего не надо забывать, тем более историю.
13:34:42 29-08-2023
Гость (12:56:51 29-08-2023) А ты с какой целью вспомнил ?... О таких вещах нельзя забывать. Нельзя прощать. Если не будет ответки, агрессия повторится и далее, по нарастающей. Азиаты понимают только силу. Менталитет такой. Восток- дело кучерявое...
13:39:58 29-08-2023
Гость (12:56:51 29-08-2023) А ты с какой целью вспомнил ?... у него просто память хорошая.
14:11:08 29-08-2023
Гость (13:39:58 29-08-2023) у него просто память хорошая.... Решено было забыть,но он памятлив ).Откуда эти "оценки",мыка )
13:51:44 29-08-2023
Гость (12:56:51 29-08-2023) А ты с какой целью вспомнил ?... А вспомнил он с целью напомнить, они не друзья нам, и помнят только о насилии к русским, это факт, это можно назвать скрытая ненависть, так вроде друзья’
14:08:41 29-08-2023
Гость (12:56:51 29-08-2023) А ты с какой целью вспомнил ?... Эти "воспоминания" под грифом "были оценки" )
12:57:54 29-08-2023
Нужно поступать со всеми не русскими так же, как они поступают с русскими. Всё просто.
14:22:39 29-08-2023
Гость (12:57:54 29-08-2023) Нужно поступать со всеми не русскими так же, как они поступа... Зачем НАМ уподобляться этим дикарям? Просто помнить надо о том, что они и учитывать это, когда вдруг решаешь в Киргизию поехать на отдых или по работе.
15:00:22 29-08-2023
Гость (14:22:39 29-08-2023) Зачем НАМ уподобляться этим дикарям? Просто помнить надо о т... Вы правы.. Не забудьте, кстати, подставить левую щеку, когда вас ударят по правой. И трусы приспустите, на всякий случай, - вдруг дикарям еще чего-нибудь захочется...
13:49:34 29-08-2023
читал недавно в новостях вот такой эпизод - киргиза воевавшего в ахмате посадили в киргизии на пожизненное за участие в Российской СВО. Реагировать на это конечно же надо
14:49:28 29-08-2023
В 2 ночи в Барнауле видел автобус Бишкек-Новокузнецк. В Горном недавно видел автобус из Киргизии на турбазе и много киргизов.
15:16:52 29-08-2023
Приехал к чурбанам, получай по морде и не ездий, и их к себе не пускай.
16:31:55 29-08-2023
Гость (15:00:22 29-08-2023) Вы правы.. Не забудьте, кстати, подставить левую щеку, когда... А так вы чем лучше будете этих обезьян? Или вам деградировать проще?
20:08:06 29-08-2023
Гость (16:31:55 29-08-2023) А так вы чем лучше будете этих обезьян? Или вам деградироват... Судя по вопросу, вы уже деградировали. Если человек любит Родину, уважает соотечественников, он не будет равнодушен к их проблемам за рубежом. И защита интересов СВОИХ граждан- не пустой звук. А ваше "не надо быть на них похожими" - трусость и предательство. Дикари должны знать, что за каждую обиду соотечественника будет расплата. Иначе нация перестает быть нацией и становится аморфным сбродом, добычей для первых попавшихся проходимцев....
04:35:51 30-08-2023
Нужно вышибать мастурбеков из России.