С просьбой защитить пострадавших россиян обратился глава СПЧ Валерий Фадеев

29 августа 2023, 11:34, ИА Амител

Фото: скриншот из видео Telegram-канала Readovka

В российский МИД направили обращение с просьбой разобраться в ситуации с нападением на российскую пару в Киргизии. Письмо в ведомство написал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщается в Telegram-канале организации. Местные правоохранители вообще не обратили внимание на инцидент, а пострадавшим продолжают угрожать, говорится в обращении.

О том, что известно про нападение на россиян в Киргизии, - в материале amic.ru.

1 Что за нападение на россиян произошло в Киргизии? По данным Telegram-канала Readovka , инцидент произошел еще в начале августа. Как пишет источник, в одном из ресторанов Бишкека русская пара столкнулась с агрессивным поведением нескольких граждан Киргизии. Последние, следует из сообщения канала, "только присев за стол, начали проклинать и материть на все заведение славян и Россию за факт их существования и, разъяренные, налетели на первую попавшуюся русскую пару". У девушки, которая пыталась заснять поведение, агрессивная компания отобрала телефон, а парня избила толпой, нанося удары в том числе и по голове. Readovka опубликовала видеозапись происшествия. На кадрах видно, что разнять стороны конфликта попытались официанты. Впрочем, нашлись и посетители, которые присоединились к избиению.

2 Как местные полицейские отреагировали на нападение? Милицию вызвали сотрудники кафе. Но, как утверждает Readovka, в отделение в итоге забрали лишь одного из нападавших. Telegram-канал со ссылкой на пострадавшую утверждает, что следователи встали на сторону киргизской компании и пытаются закрыть дело.

3 Что происходит с пострадавшей парой после происшествия? Пытаясь добиться справедливости в соцсетях, пара лишь получила еще одну порцию агрессии. По словам пострадавшей, в её адрес теперь постоянно приходят угрозы расправы. Как утверждает Readovka, в комментариях к постам девушки нашлись и другие русские, которые жалуются на травлю по этническому признаку. Сейчас паре страшно даже выходить на улицу, пишет Telegram-канал.