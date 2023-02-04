Что известно о новой трассе из Китая в Россию, которая пройдёт через Алтай

Вся автомагистраль планируется протяжённостью 4,5 тысячи километров

04 февраля 2023, 07:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Монголии начали строительство транзитного коридора протяжённостью 745 км, который соединит Новосибирск и Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на монгольский информационный портал "Айси". Трасса соединит пограничные переходы "Цагааннуур" и "Даян". Рассказываем, зачем вообще строят дорогу и как она пройдёт через территорию Алтайского края.

Что известно о дороге из Китая в Новосибирск?

Речь идёт о кратчайшем автомобильном пути из России в Китай через территорию Монголии. Транзитный коридор протяжённостью 745 км пройдёт через Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (регионы) и станет частью большой международной автомагистрали (протяжённостью 4 500 км) от Новосибирска до Урумчи – городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, место пребывания правительства автономного района.

"1 февраля начала работу свободная торговая зона в Цагаанууре, которая находится у монголо-российской границы. А 2 февраля начались работы по соединению этого пункта пропуска с погранпереходом "Даян" у монголо-китайской границы", – говорится в сообщении.

Зачем вообще нужна дорога?

Она позволит снизить цены на товары в западных областях Монголии, увеличить объём грузоперевозок и экспорт горнодобывающей и сельскохозяйственной продукции.

Как дорога пройдёт через Алтайский край?

Дорога от Новосибирска до китайского города Урумчи проходит по Чуйскому тракту до Ташанты. Далее маршрут пролегает через монгольские Ховд и Ярантай. Иными словами, строить непосредственно в Алтайском крае дорогу не будут. Речь идёт только об участке в Монголии.

В апреле 2022 года представители правительства Алтайского края побывали с рабочим визитом в Западной Монголии и проверили участок маршрута АН-4 (в рамках международного транспортного коридора Россия – Монголия – Китай) с целью сбора и анализа сведений о состоянии дорожного полотна и придорожной инфраструктуры участка новой автомагистрали, проходящей по монгольской территории и соединяющей МАПП "Тайкешкен" (СУАР, КНР) и МАПП "Ташанта" (Республика Алтай).

Алтайские компании-перевозчики отметили наличие технической возможности осуществления транзита товаров, а также исключительную важность ввода в эксплуатацию транспортного маршрута АН-4 в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР через территорию Западной Монголии, поскольку это позволит снизить существующие логистические расходы, интенсифицировать товарооборот, а также сократить сроки доставки товаров.