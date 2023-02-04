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Что известно о новой трассе из Китая в Россию, которая пройдёт через Алтай

Вся автомагистраль планируется протяжённостью 4,5 тысячи километров

04 февраля 2023, 07:04, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Монголии начали строительство транзитного коридора протяжённостью 745 км, который соединит Новосибирск и Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на монгольский информационный портал "Айси". Трасса соединит пограничные переходы "Цагааннуур" и "Даян". Рассказываем, зачем вообще строят дорогу и как она пройдёт через территорию Алтайского края.

Что известно о дороге из Китая в Новосибирск?

Речь идёт о кратчайшем автомобильном пути из России в Китай через территорию Монголии. Транзитный коридор протяжённостью 745 км пройдёт через Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (регионы) и станет частью большой международной автомагистрали (протяжённостью 4 500 км) от Новосибирска до Урумчи – городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, место пребывания правительства автономного района.

"1 февраля начала работу свободная торговая зона в Цагаанууре, которая находится у монголо-российской границы. А 2 февраля начались работы по соединению этого пункта пропуска с погранпереходом "Даян" у монголо-китайской границы", – говорится в сообщении.

Зачем вообще нужна дорога?

Она позволит снизить цены на товары в западных областях Монголии, увеличить объём грузоперевозок и экспорт горнодобывающей и сельскохозяйственной продукции.

Как дорога пройдёт через Алтайский край?

Дорога от Новосибирска до китайского города Урумчи проходит по Чуйскому тракту до Ташанты. Далее маршрут пролегает через монгольские Ховд и Ярантай. Иными словами, строить непосредственно в Алтайском крае дорогу не будут. Речь идёт только об участке в Монголии.

В апреле 2022 года представители правительства Алтайского края побывали с рабочим визитом в Западной Монголии и проверили участок маршрута АН-4 (в рамках международного транспортного коридора Россия – Монголия – Китай) с целью сбора и анализа сведений о состоянии дорожного полотна и придорожной инфраструктуры участка новой автомагистрали, проходящей по монгольской территории и соединяющей МАПП "Тайкешкен" (СУАР, КНР) и МАПП "Ташанта" (Республика Алтай).

Алтайские компании-перевозчики отметили наличие технической возможности осуществления транзита товаров, а также исключительную важность ввода в эксплуатацию транспортного маршрута АН-4 в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР через территорию Западной Монголии, поскольку это позволит снизить существующие логистические расходы, интенсифицировать товарооборот, а также сократить сроки доставки товаров.

 

Комментарии 25

  • Карта или схема объяснили бы больше.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Очень удобно вывозить наш лес.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Какой заголовок, а по факту - пшик. В Алтайском крае строить не будут.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Давно надо было построить дорогу в Китай, продолжением Чуйского тракта, а там глядишь и в Индию.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Что будут делать с вечно лежащими, на дорогах Чуйского тракта, коровами? Стадами овец и коз, которые мешают движению автомобилей и создают аварийные ситуации?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Прощай хорошее покрытие Горного Алтая,фуры разобьют одну из лучших дорог мира. Ло о о гистика...
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Очень много букв. А где карта этой дороги?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • В горном летом и так пробки
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Китай построит.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • а там глядишь и в Индию - точно, ещё Жириновский говорил про мытьё сапог в Индийском океане...
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Дорога, еще и четырехполосеая не нужна!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Китайских товаров в избытке, надо производить свое из своего сырья, а не попадать в китайскую зависимость, к тому же порча экологии по всей четырезполосной громаде налицо. Люди против.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Мы построим дорогу, которая снизит цены в монголии?? А нам с этого что?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Почему правительство с Думой все вместо народа решили! Уже строят одну дорогу через Казань из Китая, как кинжалом через сердце, а теперь добить хотят Россию?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • А при чем тут Алтайский край? Если бОльшая часть Тракта по Республике Алтай пойдет. И лежачие коровы - это однозначно беда.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Люди против **** Ты то кто такая, чтобы от имени людей говорить?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Мы построим дорогу **** Вы ничего строить не будете. Вы бы вначале читать научились.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Киты в Горный туристами наедут бабла привезут немеряно
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Вы для начала обещанную трассу до Новосиба постройте. 25 лета районе тальменки застряли,и в сторону Бийска дохлый шевелешь уже3 й год тянется. Такими темпами эту дорогу ваши правнуки не достроят даже до половины.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Китайцы на Алтай приедут, будут работу искать.. Вытеснят русских с их мест.. Начнут выкупать землю, портить её химией..
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Так и нашу часть Чуйского тракта надо 4х полосной делать!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Цена ни на что не снизится наоборот вырастит Надо свое производство развивать а мы только хотим перепродавать вот и дорога будет товара много будет
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, точно
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Чуйский тракт и так самая загруженная дорога. Летом туристы подумают, прежде чем ехать в бесконечных пробках на Алтай. А вот Китайцы поедут, так как будет построена дорога в Монголии. Мы для кого стараемся? Для Китая и Монголии? А где же Мы в этой цепочке?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, они не только понаедут, вывезут лес, но и заселяться здесь, и потихоньку будут нас выживать. У них больше прав выходит. Такие наши законы, против нас самих.
    07 февраля, Гость   Ответить
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