Что известно о пожаре, вспыхнувшем в здании ФСБ в Ростовской области?

Да. Утверждается, что перед началом пожара прогремел взрыв. Людей вывели из здания ФСБ. Как сообщает издание, на место едут 20 пожарных подразделений. Информацию уточняют.

По данным "Царьграда", работают 25 машин спецтехники и 63 спасателя. Пожарные не могут пройти вглубь здания, чтобы потушить остатки огня. Нужны средства индивидуальной бронезащиты.