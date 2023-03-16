Что известно о пожаре, вспыхнувшем в здании ФСБ в Ростовской области?
Здание ФСБ загорелось в Ростовской области, сообщают очевидцы
16 марта 2023, 17:50, ИА Амител
Здание ФСБ загорелось на пр. Сиверса, 20, в Ростове-на-Дону. ЧП произошло в четверг, 16 марта. Людей вывели на улицу, на место едут спасатели.
Почему произошёл пожар и правда ли, что прогремел взрыв, – amic.ru собрал все подробности к этому часу.
Что за здание загорелось?
Горит здание Пограничного управления ФСБ. На кадрах, снятых очевидцами, виден гигантский столб дыма. Кроме того, жители запечатлели языки пламени внутри помещений.
По информации Lenta.ru, угрозы распространения огня на соседние строения нет.
Правда ли, что произошёл взрыв?
Да. Утверждается, что перед началом пожара прогремел взрыв. Людей вывели из здания ФСБ. Как сообщает издание, на место едут 20 пожарных подразделений. Информацию уточняют.
По данным "Царьграда", работают 25 машин спецтехники и 63 спасателя. Пожарные не могут пройти вглубь здания, чтобы потушить остатки огня. Нужны средства индивидуальной бронезащиты.
"Дежурные службы получили сообщение о пожаре, подразделения выехали на место", – ссылается РИА Новости на представителя ГУ МЧС по Ростовской области.
Что горит?
Источник "Царьграда" утверждает, что горят складские помещения ведомства.
На территории осуществляют детонацию боеприпасов. Предварительно, конструкции могут обрушиться.
Площадь пожара составляет 800 кв. м. Въезды во дворы оцепили.
Есть пострадавшие и погибшие?
Обновлено в 17:55
Об одном погибшем в результате пожара в здании ФСБ сообщает ТАСС.
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