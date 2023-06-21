Более полугода ее разыскивали через Интерпол

21 июня 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девушку, пропавшую в Австрии в 2022 году, нашли полицейские во Владивостоке. Через Интерпол ее искали с осени 2022 года. Что с ней произошло и как она оказалась в России, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Что случилось с этой девушкой?

27-летняя жительница Вены пропала в октябре 2022 года. Из дома она уехала внезапно, оставив там свои вещи. Сначала пропавшую искала полиция Австрии, а после ее объявили в международный розыск, сообщает РИА Новости.

Наши ее во Владивостоке во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Приморскому краю.

Как она попала в Россию?

Как выяснилось, во Владивосток девушка приехала самостоятельно. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, здесь у нее живут родственники, а у нее самой есть российское гражданство.

Правоохранительные органы Австрии прекратили международный розыск.