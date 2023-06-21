Что известно о пропавшей в 2022 году в Вене девушке, которую нашли во Владивостоке
Более полугода ее разыскивали через Интерпол
21 июня 2023, 13:52, ИА Амител
Девушку, пропавшую в Австрии в 2022 году, нашли полицейские во Владивостоке. Через Интерпол ее искали с осени 2022 года. Что с ней произошло и как она оказалась в России, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Что случилось с этой девушкой?
27-летняя жительница Вены пропала в октябре 2022 года. Из дома она уехала внезапно, оставив там свои вещи. Сначала пропавшую искала полиция Австрии, а после ее объявили в международный розыск, сообщает РИА Новости.
Наши ее во Владивостоке во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Приморскому краю.
Как она попала в Россию?
Как выяснилось, во Владивосток девушка приехала самостоятельно. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, здесь у нее живут родственники, а у нее самой есть российское гражданство.
Правоохранительные органы Австрии прекратили международный розыск.
15:57:22 21-06-2023
о чем новость? цель данной новости? человек поехал к родственникам . зачем искать через интерпол?
09:30:35 22-06-2023
Она, похоже убежала, раз не объявлялась. Во Владивостоке, видимо, лучше