Близкие рэпера собрали необходимую сумму на лечение, но перевезти его в Россию пока невозможно

31 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр из программы "Вопрос ребром" на VK Видео

Скандально известный рэпер Паша Техник уже несколько дней находится в коме в одной из больниц Таиланда. С момента его госпитализации в Сети то и дело появляются подробности и разные версии случившегося. Была даже информация, что артист умер. Также сообщалось, что его мозг уже не работает. Ясность внесла бывшая жена Техника, которая срочно приехала в Таиланд и ежедневно его навещает.

О том, что известно о состоянии Паши Техника на данный момент, – в материале amic.ru.

1 Кто такой Паша Техник? Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) – известный российский рэп-исполнитель. Впрочем, интернет-публике он знаком, скорее, не по своим песням и альбомам, а по скандальным выходкам. Артист давно имеет большие проблемы с запрещенными веществами и не скрывает этого. Исполнитель неоднократно становился гостем различных интернет-шоу, привлекая огромное внимание аудитории своим не всегда адекватным поведением. Неоднократно оказывался в центре различных скандалов. Множество раз проходил лечение от наркотической зависимости в реабилитационных центрах, а также дважды отбывал наказание в местах лишения свободы.

2 Из-за чего рэпер Паша Техник впал в кому? Известно, что в больницу артист попал 27 марта, когда находился в Таиланде. Что рэпер делал в этой стране, информации нет. По одной из версий, он просто отдыхал, по другой – проходил лечение от наркозависимости в одном из тайских рехабов. Тайские медики диагностировали у Паши Техника множественные поражения: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром. Сообщается, что жизнь исполнителя поддерживается при помощи аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Другими словами, дышит артист исключительно благодаря медицинскому оборудованию.

3 Правда ли, что мозг артиста уже умер? Нет. Информация об этом появилась в соцсетях спустя пару дней после его госпитализации. Более того, были даже сообщения, что артист уже скончался. Но эти слухи развеяла бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая. Она прилетела в Таиланд и находится рядом со своим экс-супругом. По словам Евы, и артист, и его мозг все еще живы. "Друзья, я нахожусь в госпитале, где лежит Паша. Это все вброс, он жив, он находится под аппаратами и дышит. [...] Его поддерживают аппаратами ЭКМО, он дышит благодаря этому аппарату, никакого отказа мозга нет. Это последние новости на сегодня", – написала девушка в социальных сетях.

4 Что достоверно известно о состоянии Паши Техника? Ева Карицкая назвала состояние своего бывшего мужа "стабильно плохим". При этом медики допускают, что все может закончиться летальным исходом. Но никаких ухудшений за последние сутки не произошло, подчеркнула девушка. Она добавила, что с лечащим врачом еще не общалась – в выходные его не было в госпитале. Так что о каких-то конкретных прогнозах ничего неизвестно. Экс-супруга также сообщила, что Паша Техник реагирует на ее слова. "Была у Паши опять. Держала за руку, умоляла прийти в себя. Сердцебиение увеличилось, значит, слышит меня. Душа его пока здесь", – написала Карицкая.

Она выразила уверенность, что рэпер обязательно выживет. Всех, кому небезразличная судьба исполнителя, девушка призвала молиться за него. Окружение артиста также сообщило, что сразу несколько российских врачей выразили заинтересованность в том, чтобы заняться лечением Техника. Впрочем, на данный момент транспортировка рэпера в Россию невозможна из-за его критического состояния. Тем не менее специалисты готовы сотрудничать с тайскими медиками.