На выходных в Telegram-каналах появились сообщения, что глава Чечни "впал в кому"

18 сентября 2023, 11:32, ИА Амител

В Сети активно обсуждают состояние здоровья Рамзана Кадырова. Все из-за тревожных сообщений, которые на выходных заполонили украинские Telegram-каналы. Версии были разные: говорили и о том, что глава Чечни находится в коме, и о том, что он умер.

О том, что на самом деле известно о состоянии Рамзана Кадырова, читайте в нашем материале.

1 Правда ли, что Рамзан Кадыров умер? Нет. 17 сентября Рамзан Кадыров сам развеял эти слухи, опубликовав пост в своем Telegram-канале . Тем, кто распространяет подобные фейки, глава Чечни иронично посоветовал побольше дышать свежим воздухом. "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок", – написал Кадыров.

2 Откуда появились слухи, что Кадыров в критическом состоянии? Об этом весь день 17 сентября массово сообщали украинские Telegram-каналы и западные СМИ. По одной из версий, первым об этом заявил Абубакар Янгулбаев. Это сын бывшего верховного судьи Чечни Сайди Янгулбаева, который называет себя правозащитником. К слову, еще в августе полиция объявила Абубакара Янгулбаева в розыск. Он сообщил, что состояние Кадырова резко ухудшилось и он якобы госпитализирован в одну из московских больниц. Позднее похожую информацию выдали и представители украинской разведки. Они заявили, что Кадыров якобы находится в коме. Впрочем, источников никто так и не назвал.

3 В каком состоянии находится глава Чечни Рамзан Кадыров? С ним все нормально. Это можно увидеть в ролике, опубликованном в Telegram-канале "Советник КРА" . На кадрах видно, что Рамзан Кадыров спокойно прогуливается по улице вместе со своими детьми. Никаких признаков критического состояния не наблюдается.

4 Как Рамзан Кадыров развеял слухи о своей смерти? Пост с разоблачением Рамзан Кадыров сопроводил двумя видео своей прогулки под дождем.