Что известно о состоянии Рамзана Кадырова и откуда взялись слухи, что он умер?
На выходных в Telegram-каналах появились сообщения, что глава Чечни "впал в кому"
18 сентября 2023, 11:32, ИА Амител
В Сети активно обсуждают состояние здоровья Рамзана Кадырова. Все из-за тревожных сообщений, которые на выходных заполонили украинские Telegram-каналы. Версии были разные: говорили и о том, что глава Чечни находится в коме, и о том, что он умер.
О том, что на самом деле известно о состоянии Рамзана Кадырова, читайте в нашем материале.
1
Правда ли, что Рамзан Кадыров умер?
Нет. 17 сентября Рамзан Кадыров сам развеял эти слухи, опубликовав пост в своем Telegram-канале. Тем, кто распространяет подобные фейки, глава Чечни иронично посоветовал побольше дышать свежим воздухом.
"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок", – написал Кадыров.
2
Откуда появились слухи, что Кадыров в критическом состоянии?
Об этом весь день 17 сентября массово сообщали украинские Telegram-каналы и западные СМИ. По одной из версий, первым об этом заявил Абубакар Янгулбаев. Это сын бывшего верховного судьи Чечни Сайди Янгулбаева, который называет себя правозащитником. К слову, еще в августе полиция объявила Абубакара Янгулбаева в розыск.
Он сообщил, что состояние Кадырова резко ухудшилось и он якобы госпитализирован в одну из московских больниц.
Позднее похожую информацию выдали и представители украинской разведки. Они заявили, что Кадыров якобы находится в коме. Впрочем, источников никто так и не назвал.
3
В каком состоянии находится глава Чечни Рамзан Кадыров?
С ним все нормально. Это можно увидеть в ролике, опубликованном в Telegram-канале "Советник КРА". На кадрах видно, что Рамзан Кадыров спокойно прогуливается по улице вместе со своими детьми. Никаких признаков критического состояния не наблюдается.
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Как Рамзан Кадыров развеял слухи о своей смерти?
Пост с разоблачением Рамзан Кадыров сопроводил двумя видео своей прогулки под дождем.
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Почему в Сети регулярно пишут о том, что Кадыров умер?
Глава Чечни уже давно стал главной мишенью для Запада и Украины. В Сети регулярно всплывают новости о том, что он якобы находится в критическом состоянии. Но каждый раз Рамзан Кадыров выходит на связь и опровергает эти сообщения.
11:44:41 18-09-2023
А что так можно что-ли?
12:54:30 18-09-2023
про Жириновского тоже опровергали. Да и много еще подобного
13:54:27 18-09-2023
Гость (12:54:30 18-09-2023) про Жириновского тоже опровергали. Да и много еще подобного ... Жириновский тоже в опровержении спокойно гулял где то, агась?
13:14:59 18-09-2023
Как потолстел???
15:27:53 18-09-2023
Гость (13:14:59 18-09-2023) Как потолстел???... Знакомый врач говорит - что с почками конкретные проблемы, судя по лицу. А как на самом деле??
17:05:29 18-09-2023
Гость (13:14:59 18-09-2023) Как потолстел???... частично
20:17:16 18-09-2023
В Грозном дождя уже давно не было. Мечеть возле дорожки. Это старое видео.
14:10:15 19-09-2023
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