Что известно о стрельбе в торговом центре "Красный кит" в Мытищах?

В ходе происшествия пострадали четыре человека, нападавшего задержали

03 марта 2025, 07:50, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

2 марта в торговом центре "Красный кит" в подмосковных Мытищах мужчина открыл стрельбу. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной стрельбы стал конфликт посетителя с охранниками, которые не пропускали мужчину в здание. В ходе спора он распылил в охранников газовый баллон, а затем покинул торговый центр. Однако вскоре нарушитель вернулся с травматическим пистолетом, из которого выстрелил несколько раз.

Из-за звуков выстрелов посетителей ТЦ "Красный кит" эвакуировали.

"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных в Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы", – сообщили правоохранители.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали правонарушителя.

По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в одном из торговых центров города Мытищи (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", – сообщили в ведомстве.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах случившегося.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.