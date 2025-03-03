Что известно о стрельбе в торговом центре "Красный кит" в Мытищах?
В ходе происшествия пострадали четыре человека, нападавшего задержали
03 марта 2025, 07:50, ИА Амител
2 марта в торговом центре "Красный кит" в подмосковных Мытищах мужчина открыл стрельбу. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной стрельбы стал конфликт посетителя с охранниками, которые не пропускали мужчину в здание. В ходе спора он распылил в охранников газовый баллон, а затем покинул торговый центр. Однако вскоре нарушитель вернулся с травматическим пистолетом, из которого выстрелил несколько раз.
Из-за звуков выстрелов посетителей ТЦ "Красный кит" эвакуировали.
"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных в Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы", – сообщили правоохранители.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали правонарушителя.
По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в одном из торговых центров города Мытищи (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", – сообщили в ведомстве.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах случившегося.
В результате происшествия пострадали четыре человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
09:36:54 03-03-2025
В результате происшествия пострадали четыре человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.// возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий /// Ни че себе, а может под статью терроризм?
11:04:43 03-03-2025
Гость (09:36:54 03-03-2025) В результате происшествия пострадали четыре человека. Они на... под статью терроризм? --- да ну, травмат. Интересно, что после того как он распылил балончик, охранники ничего не смогли с ним сделать. Серъезный балончик
17:36:27 03-03-2025
Нету главной информации - почему охрана не пропустила человека в торговый центр? Идёт человек за покупками, а его не пускают - это как? На месте торговцев я б прежде всего с них спросил, ведь кто понёс убытки от закрытия?