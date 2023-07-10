Что известно о трансгендере Рикки Колле, которая стала новой "Мисс Нидерланды"?

Теперь девушка представит свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная"

10 июля 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: Madame Figaro

22-летняя Рикки Валери Колле завоевала титул "Мисс Нидерланды — 2023" на конкурсе красоты, который прошел в Лойсдене. Модель и актриса стала первым трансексуалом, кто победил на столь высоком уровне. Теперь Рикки Колле представит Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023" в Чили. Рассказываем, что известно о Рикки Колле.

Кто такая Рикки Колле?

По данным местных СМИ, Рикки Валери Колле — ярая представительница ЛГБТ-сообщества. Уже в восемь лет он захотел стать девушкой, а в 11 она уже сменила имя, объявив себя женщиной. В 16 лет Рикки начала принимать гормоны, а в 2023 году, всего несколько месяцев назад, перенесла операцию по смене пола, став транссексуалом. По словам девушки, победа в национальном конкурсе красоты "Мисс Нидерланды" помогла быть более уверенной в себе.

В 2018 году Рикки Колле также принимала участие в национальном шоу "Следующая топ-модель" и прошла в финал. На ее соцсети подписано более 25 тысяч человек.

Как на победу трансгендера отреагировали в стране?

По-разному. Некоторые уверены, что Рикки — действительно красива и достойна, чтобы получить корону. Другие же уверены, что это решение жюри дискредитирует саму суть конкурса и трансегдеры должны соревноваться в отдельной категории. Кстати, сейчас данную инициативу обсуждают в спортивном сообществе.

Кстати, а кто такие трансгендеры?

Это люди, чья гендерная идентичность не совпадает с половыми признаками при рождении. Поэтому они меняют пол путем хирургического вмешательства.