Что известно о трансгендере Рикки Колле, которая стала новой "Мисс Нидерланды"?
Теперь девушка представит свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная"
10 июля 2023, 12:25, ИА Амител
22-летняя Рикки Валери Колле завоевала титул "Мисс Нидерланды — 2023" на конкурсе красоты, который прошел в Лойсдене. Модель и актриса стала первым трансексуалом, кто победил на столь высоком уровне. Теперь Рикки Колле представит Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023" в Чили. Рассказываем, что известно о Рикки Колле.
Кто такая Рикки Колле?
По данным местных СМИ, Рикки Валери Колле — ярая представительница ЛГБТ-сообщества. Уже в восемь лет он захотел стать девушкой, а в 11 она уже сменила имя, объявив себя женщиной. В 16 лет Рикки начала принимать гормоны, а в 2023 году, всего несколько месяцев назад, перенесла операцию по смене пола, став транссексуалом. По словам девушки, победа в национальном конкурсе красоты "Мисс Нидерланды" помогла быть более уверенной в себе.
В 2018 году Рикки Колле также принимала участие в национальном шоу "Следующая топ-модель" и прошла в финал. На ее соцсети подписано более 25 тысяч человек.
Как на победу трансгендера отреагировали в стране?
По-разному. Некоторые уверены, что Рикки — действительно красива и достойна, чтобы получить корону. Другие же уверены, что это решение жюри дискредитирует саму суть конкурса и трансегдеры должны соревноваться в отдельной категории. Кстати, сейчас данную инициативу обсуждают в спортивном сообществе.
Кстати, а кто такие трансгендеры?
Это люди, чья гендерная идентичность не совпадает с половыми признаками при рождении. Поэтому они меняют пол путем хирургического вмешательства.
12:33:54 10-07-2023
"Здравствуйте, я ваша тётя", называется. Если мужик получит титул "Мисс Вселенная — 2023"... короче, мир сошёл с ума! =)
16:28:15 10-07-2023
Гость (12:33:54 10-07-2023) "Здравствуйте, я ваша тётя", называется. Если мужик получит ... Не получит, этого точно не допустят на мировом уровне
12:45:19 10-07-2023
Куда смотрят феминистки, это же попрание всех достижений. Мужик, замаскировавшись под женщину, победил в женском конкурсе.
12:54:25 10-07-2023
посимпатичнее Алешиной будет. хотя извращение все вот это вот...
13:03:23 10-07-2023
Западенцев это не останавливает от любования Гейропой и стремления слиться всеми фибрами души, ну и государствами тож. А эти отдельные шалости для них что та желтая жидкость в глазах воспринимаемая как божья роса.
13:29:54 10-07-2023
Всетаки Голландия была и остается прогрессивной страной задающей мировые тренды.
13:35:26 10-07-2023
Гость (13:29:54 10-07-2023) Всетаки Голландия была и остается прогрессивной страной зада... Это не прогресс, а регресс.
01:58:27 11-07-2023
Гость (13:29:54 10-07-2023) Всетаки Голландия была и остается прогрессивной страной зада... выдыхай!
13:34:46 10-07-2023
Молодец мужик! Утер нос бабам.
13:59:19 10-07-2023
Гость (13:34:46 10-07-2023) Молодец мужик! Утер нос бабам. ... Молодец-то он, конечно, молодец. Да только не очень мужик...
14:06:21 10-07-2023
Не статья, а прямо-таки просветительский материал на тему "что вы хотели узнать о гомосеках. но боялись спросить"...
14:13:35 10-07-2023
Гость (13:34:46 10-07-2023) Молодец мужик! Утер нос бабам. ... Так утёр он нос только потому, что он модный сейчас трансгендер. Так что, даже если был бы страшненьким, всё равно победил бы. Сейчас таких активно поощряют.
15:36:06 10-07-2023
...многие из трансгендеров, сменивших пол в глупые 16-18-20 лет, годам к 30 льют крокодильи слезы по поводу того, какими были дураками, и почему их никто не остановил. Но поздно, организм изуродован физически и гормонально.
15:36:30 10-07-2023
Зачем вообще публиковать такие новости???!!!!! Тем самым поощрять извращенцев и идиотов!!!!!!!!!!!!
15:44:01 10-07-2023
Гость (15:36:30 10-07-2023) Зачем вообще публиковать такие новости???!!!!! Тем самым поо... вы желаете жить в мире единорогов какающих бабочками?
15:58:47 10-07-2023
Мне совершенно непонятно, кому какое дело до чужих дел? Ну сменил пол, стал ею, и что? Ну победил в некоем конкурсе, и что? Это их, голландцев, внутренне дело. Пусть сами решают, меня это никак не касается.
17:01:42 10-07-2023
Вроде бы ЛГБТ и пропаганда под запретом, тогда как появилась эта статья?
12:45:06 11-07-2023
Юс (17:01:42 10-07-2023) Вроде бы ЛГБТ и пропаганда под запретом, тогда как появилась... А где здесь пропаганда? Запрещается-то пропоганда, а здесь насмешка.
19:39:10 10-07-2023
Юс (17:01:42 10-07-2023) Вроде бы ЛГБТ и пропаганда под запретом, тогда как появилась... вас кто-то здесь принудил к смене пола? лишь бы оскорбиться, нежненькие какие стали. нормальным людям пофиг.
02:01:44 11-07-2023
Гость (19:39:10 10-07-2023) вас кто-то здесь принудил к смене пола? лишь бы оскорбиться,... пофиг латентным, а нормальные люди негодуют.
08:32:33 11-07-2023
Гость (19:39:10 10-07-2023) вас кто-то здесь принудил к смене пола? лишь бы оскорбиться,... Это не принуждение к смене. Как раз принуждение здесь было бы ошибкой. Так действует мягкая сила, надо чтобы это безобразие стало обыденностью и нормой жизни, тогда больше людей сами с легкостью будут трансформироваться.
19:39:42 10-07-2023
Интересно, почему конкурс называется «Мисс Вселенная», а участницы только с Земли?